2019-09-04T09:42:30+03:00
Школьная газета

Профессиональные компетенции - по потребностям экономики

Заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова и начальник регионального департамента профессионального образования Юрий Калинюк открыли в Томске первые мастерские по стандартам WorldSkills
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Торжественный момент: Юрий Калинюк, Людмила Огородова и Елена Кускова (слева направо) открывают профессиональные мастерские в Томском аграрном колледже.Торжественный момент: Юрий Калинюк, Людмила Огородова и Елена Кускова (слева направо) открывают профессиональные мастерские в Томском аграрном колледже.Фото: из открытых источников
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В сентябре в колледжах и техникумах областного центра откроются 20 мастерских, оснащенных современным оборудованием, которые помогут готовить специалистов рабочих профессий по требованиям WorldSkills. На нем планируется проводить отработку профессиональных навыков и демонстрационные экзамены. Расходы в рамках национального проекта «Образование» на создание и оснащение мастерских превысили 90 млн рублей.

В Томском аграрном колледже профессиональные лаборатории открылись по пяти компетенциям: «Ветеринария», «Агрономия», «Геномная инженерия», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

- Мастерские созданы под новые компетенции и задачи региона, они ориентированы преимущественно на потребности работодателей, - отметила, в частности, Людмила Огородова, заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу. - Потому что, в первую очередь, мы должны готовить кадры для современной российской экономики. Таковы вызовы времени.

В аграрном колледже помещения мастерских расположены на верхнем этаже. Здесь особая, располагающая к плодотворной работе и творчеству, атмосфера. В каждой мастерской - чудеса современной техники, о которых еще три - четыре года назад в техникумах и колледжах и не мечтали. Например, в классе, где разместилась компетенция «Агрономия», представлены современные приборы, с помощью которых определяют классность зерна (это один из главных показателей качества семян). Следующий модуль - исследование растительной клетки. Микроскопы оснащены видеоокулярами, полученная информация уходит на компьютер. Еще один модуль предназначен для исследования и мониторинга полей, которые имеются в учебно-производственном хозяйстве аграрного колледжа. С помощью беспилотника происходит съемка на высоте до 3 км в радиусе 8 км. Дрон оснащен оборудованием для простой и инфракрасной съемки. Может совершать облет поля без подзарядки в течение 4 часов. Весит летательный аппарат не больше 1,5 кг.

Все увиденное вызвало у гостей колледжа неподдельный интерес и многочисленные вопросы, на которые охотно и со знанием дела отвечали как преподаватели, так и обучающиеся.

В компетенции «Сити-фермерство» планируется осваивать технологию гидропоники, которая сегодня применяется широко. В ней 3 рабочих зоны: подготовки раствора, сборки, зона, где будет работать программист, разрабатывать программы для управления параметрами температуры, освещения, частотой полива растений.

- Получают ли учащиеся знания в области информационных технологий? - спросила Людмила Огородова.

Как сообщила Елена Кускова, директор Томского аграрного колледжа, в учреждении среди преподаваемых дисциплин есть вычислительная техника и программирование, где ребята учатся эксплуатировать компьютерное оборудование: настраивать, обслуживать его.

- Фермерство - это предпринимательская среда. Получив такую мастерскую, дипломы, думается, надо превращать в реальные опытно - хозяйственные проекты. Тогда мы будем реально содействовать развитию индустрии как таковой, - заметила замгубернатора.

Компетенция «Геномная инженерия» поразила присутствовавших широкой областью возможных исследований. Генетика является сквозной технологией для медицины, биологии и агрономии. «Если вы освоите данную специальность, можно смело утверждать, что у вас будет серьезное конкурентное преимущество перед коллегами. Это профессия будущего. И по финансовым вложениям оснащение данной компетенции обошлось недешево. Очень надеемся, что наши работодатели это оценят, выпускники аграрного колледжа будут востребованы в Томской области», - подчеркнула Л. Огородова.

- Сегодня меняются требования федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), где прописаны компетенции будущего под новые профессии, - отметил руководитель профильного департамента Юрий Калинюк. - Система профессионального образования сегодня стремительно развивается, и мы, конечно, не можем оставаться в стороне от общих тенденций. Наши промышленные партнеры, работодатели, создают передовую инфраструктуру под новые задачи. И нам необходимо быть на шаг впереди, чтобы овладевать новейшими технологиями в соответствии со стандартами WorldSkills.

ИСТОЧНИК KP.RU

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