2019-09-03T10:43:45+03:00
Губернские новости

Нарубили, налепили, наковали, наварили

«Праздник топора» поразил в этом году обилием арт-объектов и диковинных кушаний.
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В «Околице» работали мастера из 37 регионов России и 30 стран мира.В «Околице» работали мастера из 37 регионов России и 30 стран мира.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Отшумел в сельском парке «Околица» международный фестиваль мастеров, оставив после себя богатую палитру впечатлений. За несколько дней на глазах у зрителей были созданы настоящие шедевры от скульптуры шорской богини до 3-метрового глиняного кувшина. Все оттенки праздника в режиме «онлайн» оценила наш корреспондент Софья Севостьянова.

С раннего утра в «Околице» раздается рычание бензопил, стук молотков и пахнет деревянной стружкой. На площадке, где трудятся плотники, подхожу к мастеру Ронни из Германии и пытаюсь понять, что будет высечено на столбе, который он старательно обтачивает. Оказывается, мастер создает фигуру «Жадность ослепляет»: курица хочет поймать червяка пожирнее, и ее взор падает на огромный хвост змеи…

А вот Анатолий Смолин из Кемерова мастерит фигуру красавицы с длинными волосами. Оказывается, это богиня Су-Эзи из шорской мифологии. Автору хотелось оставить частичку Шории на Томской земле.

Оставили в «Околице» свои творения мастера из 37 регионов России и 30 стран мира. Самый экзотичный плотник прибыл из Мозамбика. Вилиамо в фестивале участвовал уже второй раз и нынче вырезал маску из дерева, причем без электроинструментов.

Вилиамо нравится работать в сибирском лесу Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Вилиамо нравится работать в сибирском лесуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

От мастеров с топорами тропинка вела к площадкам кузнецов, берестянщиков, гончаров. Их работу оценивало представительное жюри из профи мирового класса, которые также вели мастер-классы. Например, гуру гончарного искусства из Турции Ахмет Ташхомджу учил коллег создавать глиняный кувшин со сдвинутым горлышком. Сделать такой с первого раза смогли лишь двое из 20 профессионалов. Один из них - потомственный гончар из Узбекистана Ахмед Бей - чемпион мира 2019 года. В «Околице» он изготовил вазу весом 320 кг и 3 метра в высоту. Пообещал в следующий раз «слепить» вазу в 6 метров и побить собственный рекорд Книги Гиннесса именно на Томской земле.

Сувениры из глины можно было купить "с пылу, с жару" Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Сувениры из глины можно было купить "с пылу, с жару"Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

В дни фестиваля зрители могли не только смотреть на труд мастеров, но и приобрести авторские работы, чем я и воспользовалась, заполучив кружку уникального дизайна. Именно за эксклюзивом приезжали многие на праздник. Активно приобретали гости сибирские деликатесы, берестяные и кедровые изделия, одежду и украшения ручной работы.

Фестивальный базар в этом году удивил изобилием восточных сладостей и чешскими трдельниками (булочки цилиндрической формы с разнообразными начинками) и мясом дичи. Мне приглянулись соусы-варенья. Это нечто среднее между тем и тем, с остро-кисло-сладким вкусом. Например, соус к мясу и птице с малиной, апельсином и перцем чили или сочетание жимолости и можжевельника.

Гулять на фестивале можно было несколько дней (именно столько и нужно тут провести, чтобы все попробовать и посмотреть). На разных площадках проходили кулинарные мастер-классы с дегустациями, конкурсы от местных производителей и даже «Балаганчик скомороха». Несколько балканских театров приехали в «Околицу» со своими постановками. Можно было взять трдельник, кофе и посмотреть представление. Если описывать кратко «Праздник топора», то это сборная солянка, где есть все: хлеб и зрелища, развлечения и искусство. Фестиваль стал событием мирового масштаба, и это заслуженно!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Сбербанка Стрежевого найден живым
Предприниматели Томска могут получить субсидии на возмещение затрат
В Томской области открылись лицейские классы УФСБ
Томские компании победили в конкурсе Фонда содействия инновациям
В Томской области федеральные льготники могут вернуть право на лекарства
В Томске установили щиты с силуэтом пешехода
В Томске эксперты проверили «молочку». Есть нарушения.
Сегодня томичи зажгут сотни свечей в память о трагедии в Беслане
Песочница с дополненной реальностью появилась в Томске
Томскому лицею присвоен статус базовой школы РАН
В Томской области заработал новый национальный телеканал
Томская школа «Эврика-развитие» 2 сентября переехала в новое здание
В Томской области выявлена недоукомплектация медкабинетов школ и детсадов
Томские прокуроры восстановили права 5-летнего ребенка
В Томске основной объем дорожного ремонта выполнен в установленные сроки
Томские власти намерены изменить русло реки Басандайки
В Томске после капремонта открылась школа №53
Томские спасатели сняли с веток повисшего парашютиста
Томичка чуть не погибла при пожаре в туалете
Водитель «Мерседеса» получил 2 года за смерть пассажира в ДТП