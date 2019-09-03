Нарубили, налепили, наковали, наварили

Отшумел в сельском парке «Околица» международный фестиваль мастеров, оставив после себя богатую палитру впечатлений. За несколько дней на глазах у зрителей были созданы настоящие шедевры от скульптуры шорской богини до 3-метрового глиняного кувшина. Все оттенки праздника в режиме «онлайн» оценила наш корреспондент Софья Севостьянова.

С раннего утра в «Околице» раздается рычание бензопил, стук молотков и пахнет деревянной стружкой. На площадке, где трудятся плотники, подхожу к мастеру Ронни из Германии и пытаюсь понять, что будет высечено на столбе, который он старательно обтачивает. Оказывается, мастер создает фигуру «Жадность ослепляет»: курица хочет поймать червяка пожирнее, и ее взор падает на огромный хвост змеи…

А вот Анатолий Смолин из Кемерова мастерит фигуру красавицы с длинными волосами. Оказывается, это богиня Су-Эзи из шорской мифологии. Автору хотелось оставить частичку Шории на Томской земле.

Оставили в «Околице» свои творения мастера из 37 регионов России и 30 стран мира. Самый экзотичный плотник прибыл из Мозамбика. Вилиамо в фестивале участвовал уже второй раз и нынче вырезал маску из дерева, причем без электроинструментов.

Вилиамо нравится работать в сибирском лесуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

От мастеров с топорами тропинка вела к площадкам кузнецов, берестянщиков, гончаров. Их работу оценивало представительное жюри из профи мирового класса, которые также вели мастер-классы. Например, гуру гончарного искусства из Турции Ахмет Ташхомджу учил коллег создавать глиняный кувшин со сдвинутым горлышком. Сделать такой с первого раза смогли лишь двое из 20 профессионалов. Один из них - потомственный гончар из Узбекистана Ахмед Бей - чемпион мира 2019 года. В «Околице» он изготовил вазу весом 320 кг и 3 метра в высоту. Пообещал в следующий раз «слепить» вазу в 6 метров и побить собственный рекорд Книги Гиннесса именно на Томской земле.

Сувениры из глины можно было купить "с пылу, с жару"Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

В дни фестиваля зрители могли не только смотреть на труд мастеров, но и приобрести авторские работы, чем я и воспользовалась, заполучив кружку уникального дизайна. Именно за эксклюзивом приезжали многие на праздник. Активно приобретали гости сибирские деликатесы, берестяные и кедровые изделия, одежду и украшения ручной работы.

Фестивальный базар в этом году удивил изобилием восточных сладостей и чешскими трдельниками (булочки цилиндрической формы с разнообразными начинками) и мясом дичи. Мне приглянулись соусы-варенья. Это нечто среднее между тем и тем, с остро-кисло-сладким вкусом. Например, соус к мясу и птице с малиной, апельсином и перцем чили или сочетание жимолости и можжевельника.

Гулять на фестивале можно было несколько дней (именно столько и нужно тут провести, чтобы все попробовать и посмотреть). На разных площадках проходили кулинарные мастер-классы с дегустациями, конкурсы от местных производителей и даже «Балаганчик скомороха». Несколько балканских театров приехали в «Околицу» со своими постановками. Можно было взять трдельник, кофе и посмотреть представление. Если описывать кратко «Праздник топора», то это сборная солянка, где есть все: хлеб и зрелища, развлечения и искусство. Фестиваль стал событием мирового масштаба, и это заслуженно!