Маленькое счастье большой семьи

В мае 2019 года Лариса Николаевна и Сергей Анатольевич Ивановы были награждены областной наградой - знаком отличия «Родительская доблесть». Он вручается многодетным родителям, которые достойно воспитали 5 и более детей (кровных или приемных) и внесли личный вклад в сохранение и преумножение семейных ценностей. Награда способствует укреплению авторитета семьи, помогает сохранять и развивать в Томской области традиции большой крепкой сибирской семьи. Как всем другим обладателям этой награды, вручили ее и маме, и папе за личный уникальный вклад в воспитание детей. Что правильно: ведь и Лариса Николаевна, и Сергей Анатольевич все свое время и внимание уделяют ребятишкам, которых никогда не делили на кровных и приемных.

На пороге перемен

История этой большой семьи началась в 2014 году. Тогда Лариса Николаевна, педагог по профессии, работавшая в полиции в отделе по делам несовершеннолетних и уже воспитывающая с мужем кровных дочку и сына, случайно увидела фото шестерых симпатичных детей на сайте одного из детских домов. Лариса ранее не планировала становиться приемной матерью, но вдруг мгновенно поняла: «Они все мои!» Позже выяснилось, что есть еще самая младшенькая девочка, которая на тот момент находилась в Доме малютки. Однако решающего значения это не имело. Где шестеро, там и седьмой ребенок лишним не станет.

Лариса собрала семейный совет. Супруг и старшая дочь Анна поддержали решение принять в семью малышню. Антон, тогда подросток (сейчас ему 17 лет), поначалу занял нейтральную позицию, но со временем проникся к приемным братьям и сестричкам симпатией. Впервые они приехали к Ивановым на Новый год и лишь тогда почувствовали, что такое тепло домашнего очага, как приятно получать подарки. Мамой они стали называть Ларису Николаевну не сразу. Уже были оформлены документы на усыновление, детишки переехали в уютный дом приемных родителей, а привыкание продолжалось. В один прекрасный день старшая, 13-летняя Александра, спросила у Ларисы: «Можно нам называть вас мамой?» Женщина и растерялась и обрадовалась: «Как вам удобнее, так и зовите, Саша». Доброта и забота приемных родителей растопили маленькие сердца.

Большую поддержку Ларисе и Сергею оказали работники Зырянского центра сопровождения приемных семей, отдела опеки районной администрации. Постепенно дети приняли правила, сложившиеся в семье. И все встало на свои места.

Сейчас Александре уже 19 лет. Она выучилась на повара-кондитера в Зырянском филиале Томского экономико-промышленного колледжа. Живет и работает в Кемеровской области, у нее есть молодой человек. Но сердце матери тревожно: как там дочь? Они постоянно созваниваются, ребята приезжают в гости к приемным родителям, но чаще получается ездить к бабушке, Ларисиной маме: она живет ближе. Бабушка сразу приняла ребят как кровных внуков, и они искренне ее любят.

Вместе мы сила!

Самой старшей, кровной дочери Ларисы и Сергея сейчас 27 лет. Анна замужем, живет и работает в Томске. Приемные идут по возрасту один за другим: Артему 15 лет, Люде - 13, Вове - 12, Степану - 11, Матвею - 9, Анюте - 7 лет. Родители не нахвалятся на ребятишек: они и талантливые, и добрые, и самостоятельные. Вот с учебой у всех сначала не очень ладилось. Папа Сергей (он педагог, как и жена) взял на себя этот вопрос, и дела пошли в гору. Люда быстро дошла до уровня «хорошистки». Школьные успехи принесли ей в прошлом году приятный подарок: приглашение в Москву, на Новогоднюю елку в Кремле.

- Дети хорошие помощники, - с теплотой рассказывает Лариса Николаевна. - Мальчишки постоянно с папой, он на все руки мастер. Вместе наши мужчины недавно поправили баню, дровяник построили, по хозяйству выполняют многое. Девочки возле меня - помогают с уборкой, готовкой. Конечно, есть и интересы, и увлечения. Нас в свое время, когда записались в местную театральную студию «13-е окно», очень объединила и сблизила любовь к театру. Вместе и спортом занимаемся, в праздниках, конкурсах участвуем. Это здорово!

Ивановы - люди общественные. Старшие дети - активисты волонтерского движения Зырянского района. Принимали участие в выставке прикладного творчества в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям». Имеют сертификаты о прохождении обучения по молодежной программе «Территория добра». В 2018 году семья Ларисы Николаевны и Сергея Анатольевича победила в V областном юбилейном фестивале замещающих семей Томской области «Подарим тепло детям». Ивановы шли к победе упорно: готовили номера, учили стихи, придумывали и мастерили костюмы. Успеху способствовали их сплоченность, дружба, оптимизм.

Говорят, все счастливые семьи счастливы одинаково. Может быть. И все же у каждой есть свой секрет благополучия. У Ивановых это искренняя любовь приемных родителей к детям, ребят - к маме с папой. Когда один за всех, а все за одного - любое дело спорится, никакая невзгода не страшна.

Материал подготовлен при информационной поддержке департамента по вопросам семьи и детей Томской области.