2019-09-03T04:47:23+03:00
Происшествия

Нелегальный таксист ответит за смерь двух томичей в ДТП с автопоездом

Мужчина вез людей в Кемерово по гололеду на летней резине
Татьяна Щукина
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Авария произошла у деревни Кафтанчиково в апреле 2019 года. Фото: УМВД по ТОАвария произошла у деревни Кафтанчиково в апреле 2019 года. Фото: УМВД по ТО
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Томский районный суд рассмотрит дело 40-летнего жителя Кемеровской области, который является предположительным виновником аварии, в которой погибли два человека, а еще двое получили тяжкие телесные повреждения. Мужчина промышлял межрегиональными перевозками без лицензии и страховки на арендованном минивэне и в апреле отправился из Томска в Кемерово, наполовину «переобутый» в летнюю резину. На трассе Р–255 «Сибирь» его Honda Stepwgn (к тому же имевший неисправности) попал на обледенелый участок проезжей части. Его автомобиль начинает заносить, он не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки, не справился с управлением, допустил занос автомобиля влево и выехал на «встречку».

«В районе километрового указателя «105 км.» правой задней частью своего автомобиля обвиняемый совершил столкновение с передней частью автопоезда в составе тягача «Volvo VNL64T» и автоприцепа «Trailor». После этого, съехав в кювет, передней частью своего автомобиля он наехал на дерево», - сообщила подробности страшного ДТП пресс-служба прокуратуры Томской области.

Конечно, в такой аварии у пассажиров не было шансов остаться в безопасности. Двое из них от полученных травм скончались на месте происшествия, а двое попали в больницу.

Свою вину обвиняемый водитель признал в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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