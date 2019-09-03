Нелегальный таксист ответит за смерь двух томичей в ДТП с автопоездом

Томский районный суд рассмотрит дело 40-летнего жителя Кемеровской области, который является предположительным виновником аварии, в которой погибли два человека, а еще двое получили тяжкие телесные повреждения. Мужчина промышлял межрегиональными перевозками без лицензии и страховки на арендованном минивэне и в апреле отправился из Томска в Кемерово, наполовину «переобутый» в летнюю резину. На трассе Р–255 «Сибирь» его Honda Stepwgn (к тому же имевший неисправности) попал на обледенелый участок проезжей части. Его автомобиль начинает заносить, он не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки, не справился с управлением, допустил занос автомобиля влево и выехал на «встречку».

«В районе километрового указателя «105 км.» правой задней частью своего автомобиля обвиняемый совершил столкновение с передней частью автопоезда в составе тягача «Volvo VNL64T» и автоприцепа «Trailor». После этого, съехав в кювет, передней частью своего автомобиля он наехал на дерево», - сообщила подробности страшного ДТП пресс-служба прокуратуры Томской области.

Конечно, в такой аварии у пассажиров не было шансов остаться в безопасности. Двое из них от полученных травм скончались на месте происшествия, а двое попали в больницу.

Свою вину обвиняемый водитель признал в полном объеме.