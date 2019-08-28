«Стоять на месте - это не про нас!»

Фермеры - надежда села. Государство заинтересовано в увеличении числа крестьянских фермерских хозяйств, ведь, являясь местными предпринимателями, фермеры интегрированы в село, создают рабочие места, становятся реальными партнерами муниципалитетов в развитии сельских территорий.

Сыр от «Лесной сказки»

Малому бизнесу на селе оказывается поддержка на разных уровнях. В Шегарском районе объекты сельхозпроизводства активно поддерживает и местная администрация, и районный центр занятости населения.

Один из примеров эффективной грантовой поддержки малых форм хозяйствования в Шегарском районе - КФХ «Лесная сказка» Натальи Ананьиной. Сегодня продукция этого фермера уже известна потребителям и в Мельникове, и в Томске, хотя с той поры, как она, потеряв работу, открыла свое дело, прошло чуть больше двух лет. Изначально направлениями деятельности КФХ было разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Однако Наталья Викторовна мечтала сама изготавливать домашний сыр.

- Начинали с одной дойной коровы, потом, когда кроме молока стали варить и продавать сыр, сбивать масло, делать сметану, творог и йогурты, число поголовья постепенно увеличивалось, - рассказывает она. - На первом этапе очень помогло обращение в Шегарский центр занятости населения, где меня включили в программу содействия самозанятости безработных граждан и предоставили субсидию. Мы участвовали в районной программе поддержки предпринимательских проектов «Первый шаг», и эти средства тоже стали подспорьем в развитии бизнеса. В 2018 году мой проект победил в региональном конкурсе «Начинающий фермер», я получила грант на приобретение оборудования для сыроварения и хранения молока. Это было необходимо сделать, потому что поголовье коров возросло (в настоящее время их 27), объемы производства молока, сыров и продукции переработки молока, соответственно, тоже выросли.

Свежие фермерские продукты пользуются спросом. Недавно Наталья Ананьина открыла в Мельникове собственный магазин, где продает твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры (их насчитывается 15 видов), йогурты натуральные и с ягодными наполнителями, молоко.

Магазин Натальи Ананьиной пользуется популярностью у земляков.Фото: из архива героя публикации.

Предприниматель создала рабочие места и для себя, супруга и старшего сына, в магазин приняла продавца. На средства от участия в «Первом шаге» КФХ приобрело новые доильные аппараты, корма, начало возведение нового помещения для содержания КРС на 80 га земли, арендованной у Шегарского сельского поселения. Уже удалось подвести к коровнику водоснабжение, подключить электроэнергию. В недалеком будущем фермер надеется перевести стадо в новый «дом».

В планах Натальи - завершить строительство, продолжать наращивать производство молока, расширить линейку сыров. Для этого в 2020 году ее предпринимательский проект примет участие в региональном конкурсе «Семейная ферма». В случае победы можно будет за счет гранта провести дооснащение производства, открыть цех переработки молока. Тогда сырье удастся закупать и в других фермерских хозяйствах.

- Без государственной поддержки маленькому КФХ на селе очень тяжело подниматься, - убеждена фермер. - Нам было бы, наверное, нереально начать свое производство. Нужны серьезные вложения в бизнес.

И в морозы будут ягоды расти!

В прошедшем году в Шегарском районе был впервые реализован проект по ягодоводству. Фермер из Мельникова Анатолий Проненко получил грант на развитие бизнеса по круглогодичному выращиванию клубники. Анатолий Анатольевич начинал деятельность первого КФХ с огородных грядок и теплицы площадью 250 кв. м. Сегодня он, его жена Светлана и дочь Элина - фермеры, у них открыты три фермерских хозяйства, где предприниматели занимаются выращиванием клубники, овощей, зелени, цветов и овощной рассады.

- В 2017 году я обратился в Центр занятости населения Шегарского района, сотрудники которого посоветовали принять участие в программе содействия самозанятости безработных граждан, - вспоминает Анатолий Проненко. - Полученные средства пошли на становление бизнеса. Затем в 2018 году мой предпринимательский проект победил в региональном конкурсе «Начинающий фермер». Появилась возможность расширить производственные площади, провести оснащение теплицы необходимым современным оборудованием. Благодаря крыше и стенам из трехслойного поликарбоната, а также котлу с автоматической подачей угля, даже в морозы в помещении теплицы сохраняется комфортная температура, можно выращивать клубнику круглый год. Спрос на ягоду в районе и в Томске есть.

Анатолий, как и его коллега Наталья Ананьина, участвовал в районной программе «Первый шаг». Его КФХ планирует в будущем году вплотную заняться не только выращиванием, но и переработкой ягодной продукции, для чего понадобятся немалые оборотные средства. Господдержка здесь необходима, и сейчас Анатолий Анатольевич тоже готовит бизнес-проект на областной конкурс «Семейная ферма». Пожелаем шегарцам победы!