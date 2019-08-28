2019-08-28T08:40:00+03:00
Звезды

Полина Гагарина проведет мастер-класс для поющей томской студентки

Ксения Старцева победила в вокальном конкурсе популярной певицы
Татьяна Щукина
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Северчанка покорила жюри авторской песней «Выше»Северчанка покорила жюри авторской песней «Выше»Фото: из открытых источников
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Ксения Старцева из города Северска Томской области отправится в Москву, чтобы лично встретиться с известной популярной певицей Полиной Гагариной. Студентка госуниверситета сможет наставнице проекта «Голос» вопросы на волнующие ее темы и даже поучиться мастерству, — об этом сообщила пресс-служба вокального конкурса, в котором ранее победила сибирская девушка.

Конкурс «Студия Полины Гагариной» проходил в рамках благотворительного творческого проекта «Поколение М». От участников конкурса требовалось загрузить на сайт аудио- или видеофайл своего выступления. Кроме того, начинающие исполнители могли пройти онлайн-курс для вокалистов, подготовленный лично Гагариной. Победителем всероссийского конкурса стала северчанка Ксения Старцева, за что ей предстоит получить от Полины персональный подарок.

Сама Ксюша безмерно рада победе в конкурсе и предстоящей встрече с поп-певицей. Девушка мечтает записать альбом и надеется, что помощь Гагариной поможет ей в реализации планов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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