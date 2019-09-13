2019-09-12T17:00:47+03:00
Общество

Лучший водитель такси в Томске: "Пассажиры попадаются как в анекдотах, забывают сумки, ключи и детей"

Павел Соколов работает в этой сфере 13 лет, сейчас готовится представлять свой город на всероссийском туре в Сочи
Анастасия КУРДЮКОВА
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АС ВОЖДЕНИЯ

В Томске выбрали лучшего водителя такси. Им стал 40-летний Павел Соколов, который лучше всех проявил мастерство вождения, справился со всеми каверзными заданиями и с легкостью ответил на вопросы, касающиеся законодательства в сфере такси и правил дорожного движения.

Теперь победитель готовится ко всероссийскому этапу конкурса «Лучший водитель такси в России». Финал пройдет 26 октября в Сочи. За звание аса вождения будут бороться 30 лучших таксистов из разных регионов страны.

- В сфере такси я работаю 13 лет, сейчас сотрудничаю с Яндекс.такси, - рассказал «Комсомольской правде» победитель Павел Соколов. - С заданиями справился без особых сложностей, опыт у меня большой, как в вождении, так и в других аспектах. Я был руководителем службы заказов такси в городе. Вопросы, в которых другие конкурсанты «плавали», щелкал как орешки. В подобных соревнованиях участвую не первый раз. Этот конкурс в Томске проводится довольно давно, еще до того, как стал федеральным.

О КОНКУРСЕ

По словам участников, отбор был не простым. Конкурсантам предстояло выполнить несколько заданий, в каждом из которых были свои нюансы.

- Региональный этап конкурса состоял из четырех туров. В каждом из них водители могли набрать максимально 30 баллов. Причем скорость выполнения заданий играла существенную роль. Баллы можно было как потерять (набрав штрафные) так и заработать бонусные (дополнительные). По итогам прохождения всех туров баллы суммировались и определялся победитель регионального этапа, - пояснил генеральный партнер конкурса Яндекс.такси.

Какие были задания

1. Проверка знаний правил ПДД. Нужно было пройти тестирование как в автошколе.

2. Автодром. Водители выполняли такие элементы, как «змейка», «бокс», «параллельная парковка», «повороты на 90 градусов назад», «разворот в ограниченном пространстве», «эстафета назад», «стоп-линия». Соревнования проводились не на своем авто, а специально предоставленным для участия в конкурсе.

3. Плавность вождения. Проверялась с помощью стакана с водой. Нужно было проехать так, чтобы ни капельки не разлить. Время было ограничено.

4. Теория. Задавались вопросы, касающиеся истории города, законодательства в сфере такси, устройства автомобиля и его техобслуживания, оказания первой помощи.

С РАБОТОЙ В ОФИСЕ ЭТО НЕСРАВНИМО

Менять работу Павел Соколов не собирается. Говорит, любит своих клиентов и в офисе сидеть не хочет.

- Такси - это свобода, много общения и юмора. Произойти может все что угодно и мне это нравится, - говорит лучший водитель такси. - А какие пассажиры порой встречаются, как в анекдотах. Забывают все подряд: телефоны, ключи, сумки, детей. Не спроста много шуток в интернете по этому поводу ходят.

Независимо от того, как пройдет финал конкурса Павел намерен участвовать в соревнованиях и в следующем году. Правда, задания предлагает усложнить, чтобы еще интереснее было.

- Любой конкурс профессионального мастерства считаю полезным. Но хотелось бы задания посложнее сделать, максимально приближенными к реальной жизни. Например, проехать по городу в час-пик по определенному маршруту и не нарушая правил, разумеется на время, - предлагает водитель.

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