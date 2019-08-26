2019-08-26T01:54:15+03:00
Происшествия

Крупный пожар на томском заводе МДФ-плит тушили почти 6 часов

Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров
Татьяна Щукина
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В ликвидации огня были участвовали 24 сотрудников МЧСВ ликвидации огня были участвовали 24 сотрудников МЧСФото: "КП" Архив
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В городе Асино Томской области произошло возгорание производственного помещения, являющегося частью российско-китайского деревообрабатывающего предприятия по производству МДФ-плит. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, тревожный сигнал поступил на пульт ведомства в воскресенье, 25 августа, в 17:48 часов. Общая площадь пожара превысила 500 квадратных метров.

К месту происшествия (горело металло-каркасное здание на улице Куйбышева) прибыло 8 пожарных машин. В борьбе с огненной стихией участвовали 24 человека. По информации областного ГУ МЧС, в 20.20 пожар был локализован, а ликвидировать его удалось только в 23:29 часов.

Несмотря на огромные материальные потери собственников производства (инвестором компании является Хубэйская лесопромышленная компания «Фухань» из КНР), человеческих жертв при масштабном пожаре удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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