2019-08-19T06:36:23+03:00
Звезды

Томский краевед Виктор Нилов написал пьесу о Смоктуновском «Кеша, гений, полубог»

Почитатели таланта великого актера устроили публичные чтения в областном Доме искусств
Оксана Чайковская
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Фото автора. Гости, пришедшие на чтение «Кеши…», постарались сделать повествование еще более ярким и запоминающимся.Фото автора. Гости, пришедшие на чтение «Кеши…», постарались сделать повествование еще более ярким и запоминающимся.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Самородок из Сибири,

или «Поздновато начинаете…»

В советские времена в нашей стране, наверное, надо было хорошенько поискать кинозрителя, который не знал бы актера Смоктуновского. Уж очень приметный он был, уж очень необычный. И облик нестандартный, запоминающийся, и сочетание имени с фамилией интересное. Повезло ему и с ролями – разноплановыми и яркими, такими, о каких иной артист всю жизнь только мечтает.

О том, что Иннокентий Михайлович наш земляк, долгие годы было мало кому известно. Столичная знаменитость не особенно спешила афишировать томский период своей биографии, и лишь на склоне лет Смоктуновский посетил родную Татьяновку на радость всем его местным поклонникам, и нынешним, и будущим.

Он – актер большого таланта, и нет сомнений, что его имя останется в истории. Именно для истории, ее достоверности, для будущих поколений томские краеведы ищут ответы на некоторые вопросы, которые касаются жизненного пути Иннокентия Смоктуновского.

В нынешнем году миновало 25 лет со дня ухода из жизни нашего великого земляка, 3 августа был его день памяти. В Томске к этой дате местные почитатели приурочили несколько мероприятий, которые прошли в областном Доме искусств, в Пушкинской библиотеке, а также в областном краеведческом музее.

Здесь 6 августа в одном из залов собрались поклонники таланта И.М. Смоктуновского, звучали факты его биографии, на большом мониторе сменялись редкие фотографии и копии архивных документов. Они сопровождали чтение новой пьесы известного краеведа Виктора Нилова «Кеша, гений, полубог». Несмотря на ироничное название этой художественно-документальной композиции, ее актуальность и ценность несомненна. Ведь Виктор Захарович собрал в произведении небольшого объема – всего на 17 страницах – богатый фактический материал о жизни и творчестве актера.

Гости, пришедшие на чтение «Кеши…», поделились своими эмоциями, сделав повествование еще более ярким и запоминающимся. И простые посетители музея, и известные томичи в этот вечер исполняли роли людей, которые были знакомы с Иннокентием Михайловичем, членов его семьи или тех, кто изучал его творчество.

В пьесе почти три десятка действующих лиц, и некоторым пришлось перевоплощаться в разные персонажи, но это только добавляло интриги. Так, Галина Немцева читала роли дочери актера Марии и театроведа Анатолия Смелянского. Александр Панов выступил в нескольких ролях – Скептика, писателя Анатолия Кима, и даже Андрея Достоевского, внука великого писателя. Алена Шафер предстала в роли и Григория Козинцева, и Анастасии Вертинской. Выступая в нескольких ипостасях, каждый представлял определенный период жизни актера или какую-то авторскую позицию, точку зрения на его творчество.

Известный томский телеведущий прошлых лет Алексей Потолов блистательно вел партию «от театра», в роли корифея хора эмоционально выступила Валентина Чубковец, а в качестве ведущего на обеих читках (и в музее, и в Пушкинке, которая состоялась несколькими днями раньше) выступил сам автор пьесы.

В композиции содержатся ответы на многие вопросы, касающихся пробелов в биографии нашего земляка. Почему семья будущего актера спешно покинула Томскую губернию? Каков был боевой путь юного Иннокентия в годы войны? Как начиналась актерская биография? Когда он официально поменял фамилию Смоктунович на ту, под которой стал известен?.. Виктор Нилов собрал и обобщил эти данные и в форме занимательной пьесы представил их читателям.

В новом сезоне его пьесу будут читать на других площадках, тем более что следующий год для Смоктуновского – юбилейный.

«Поздновато начинаете…», – бросила в лицо актеру героиня Ирины Муравьевой в известном фильме. Пусть поздновато! Но так много он успел, так трудно начиная...

ИСТОЧНИК KP.RU

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