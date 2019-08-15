«Голландский» микрорайон с «дворами без машин» появится в Томске

В среду, 14 августа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал старт строительству первого в Томске микрорайона голландского типа. Возведением объектов займется Томская домостроительная компания.

«Проект, разработанный «ПБК ТДСК» совместно с архитектурным бюро LEVS (Нидерланды) предполагает возведение комплекса на 600 квартир общей площадью 40 тысяч квадратных метров», - сообщила пресс-служба администрации региона. Уточняется, что микрорайон будет состоять из двух жилых блоков с тремя 75-метровыми башнями, куда встроены общественные помещения и подземные парковки. Здесь впервые в Томске планируется реализовать концепцию «двор без машин»: для жилых помещений разработан выход во внутреннее пространство, изолированное от автомобилей.

Первую очередь микрорайона планируется ввести в эксплуатацию уже в 2021 году, вторую – в 2022. Символическая свая с названием «старт» в фундамент нового жилого комплекса была забита по отмашке губернатора Жвачкина, который подчеркнул, что строящийся микрорайон представляет собой европейский тип жилья и благоустройства.

«Облик города не может оставаться прежним, он должен меняться к лучшему. Нам нужно уходить от типовых кварталов. И здесь мы видим как раз такой пример», - отметил глава региона.