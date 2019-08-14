2019-08-14T04:47:54+03:00
Лето в городе

Синоптики обещают ежедневные дожди и грозы в Томске

Ухудшение погоды прогнозируется уже к концу недели
Татьяна Щукина
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Разгул стихии подготовит томичей к приходу осениРазгул стихии подготовит томичей к приходу осениФото: Михаил ФРОЛОВ
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Томские метеорологи сообщили землякам две новости: хорошую и плохую. Хорошая – это то, что в августе в регионе сохранится теплая погода, но, к сожалению, ее основательно «подмочат» обильные осадки. Дожди польются на жителей Томской области предварительно уже в четверг, 16 августа, после чего будут идти практически ежедневно до конца месяца.

По данным томского гидрометцентра, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается на уровне 15-18 градусов тепла, в некоторые дни столбики термометра будут подниматься днем до отметки в 25-30 градусов. Ночные колебания температуры окружающей среды прогнозируются в пределе от +10 до +15°С.

Синоптики ожидают, что переменная облачность с дождями также сохранится в начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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