Томский педофил, развративший 4-х девочек, приговорен к 17 годам колонии

Томский областной суд вынес приговор по делу серийного педофила, признав его виновным в совершении серии преступлений в отношении несовершеннолетних девочек. Как доказала сторона обвинения, 38-летний мужчина, недавно вышедший из мест лишения свободы, демонстрировал детям непристойные фото и, пользуясь их беспомощным состоянием, совершал с ними действия сексуального характера. Для удовлетворения своих нездоровых желаний преступник использовал малолетних дочерей собственной сестры и знакомых.

«Находясь в квартире своей сестры в ее отсутствие, мужчина демонстрировал своим малолетним племянницам фотоизображения порнографического содержания, в отношении несовершеннолетней подруги племянниц совершил действия сексуального характера... В другой период времени, находясь в доме у своих знакомых, подсудимый попросил остаться у них ночевать. Воспользовавшись отсутствием внимания к себе, в ночное время совершил действия сексуального характера в отношении дочери знакомых», — сообщила подробности дела пресс-служба областного суда.

За сексуальное насилие в отношение детей, не достигших 14-летнего возраста, виновный мужчина приговорен к наказанию в виде 17 лет колонии особого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.