В Томской области живет наиболее аутентичная удмуртская община

Путешествовать любят практически все. Кто-то предпочитает комфортный отдых в отеле, а кто-то – активные пешие походы. Но есть и такие люди, для которых путешествие – это не просто приключение, а миссия. Знакомьтесь, Дмитрий Бушмакин – велосипедист. Он поставил смелую задачу: на 3 месяца отправится в экспедицию по местам компактного проживания удмуртов от Хельсинки до деревни Чемурай Красноярского края. Будучи сам коренным удмуртом, ему важно собрать информацию о людях своего народа, их быте и обычаях. Одна из точек на карте маршрута – Томская область, Чаинский район, где сохранились удмуртские поселения. Побывав там, Дмитрий поделился своими впечатлениями с «Комсомолкой».

- На севере Томской области холмы и похожие на те, что у нас в Удмуртии. Понятно, почему именно это место выбрали переселенцы. Они приехали, как раз, с того района, откуда я родом. У них даже наш северный говор. Я удивился: как будто у себя дома,- отметил Дмитрий.

О своих наблюдениях, встречах с разными удмуртами, о природе тех мест, где он проехал, Дмитрий готовит фильм. В целом на велосипеде он преодолел более 8000 тысяч километров. Началось оно в Хельсинки, затем были города Таллин, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Томск, Красноярск.

- Такая долгая поездка у меня впервые, - признается Дмитрий. - Цель – этнографическая экспедиция через пункты, где проживают удмурты. Люди стараются сохранять свои традиции. Например, в Москве я попал на национальный праздник, в Татарстане, в Башкирии, где самые большие диаспоры, организовали теплые встречи с чаепитием и блюдами по старинным рецептам.

Поселение удмуртов в Томской области

- А что можно назвать национальным блюдом удмуртов?

- Думаю, пельмени. Именно с удмуртского пельмень переводится, как «хлебное ушко», - сказал Дмитрий.

Первым пунктом, который посетил велопутешественник в нашем регионе стало село Нижняя Тига, основанное выходцами из Шарканского и Дебёсского районов Удмуртии.

- Я побывал в трех деревнях: Нижней (Первой) Тиге, Второй Тиге (которая теперь поле) и Третьей Тиге. Это все деревни, основанные удмуртами. В Нижней Тиге в здании школы на встречу со мной пришли семнадцать человек! Правда, все взрослые, школьники застеснялись и убежали. Накрыли богатый стол, настряпали угощений, были и перепечи, и салаты, и малосольные огурцы, козий сыр, тефтели, мятный чай! Говорили и на удмуртском, и на русском языках. Все, кто пришёл на встречу, говорили, что они родом с Шарканского района, вспоминали деревни, из которых за лучшей жизнью выехали их предки. Как они устраивали жизнь в Томских богатых лесах, как «ростили» детей, как сохраняли язык. Вот по говору, по простоте речи, это наши северные удмурты, - рассказал Бушмакин.

Удмуртская деревня в Чаинском районе

В Третьей Тиге путешественник заметил, что в домах у людей стоят по две печи. Такая система отопления спасает в сибирские 50-ти градусные морозы, а вовсе не предмет роскоши.

После встречи с удмуртами в Нижней Тиге Дмитрий целые сутки провел в райцентре Чаинского района в селе Подгорное. Рядом с селом есть размытый рекой холм, по словам велосипедиста, ну очень похожий на нашу его родную Байгурезь. После Томской области Дмитрий побывал в Красноярском крае, окончив свой маршрут в Чемурае. А пока готовится кино, вы можете подробно изучить, где и какие удмуртские поселения находятся по постам путешествия в группе ВК Велопробег Хельсинки-Чемурай.