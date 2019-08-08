Спортивной элите Томской области вручили награды

Накануне Дня физкультурника в областном Доме приемов чествовали лучших спортсменов и тренеров. Благодаря конкурсу «Спортивная элита», который проводится с 1993 года, томичи, показавшие высокие достижения, получают дополнительные награды и общественное признание.

– Само понятие «физическая культура» несет глубокий смысл. Человек, который регулярно занимается спортом, становится носителем особой культуры поведения и особого, позитивного отношения к жизни, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая церемонию награждения. – Вот поэтому мы всегда поддерживаем и мастеров, и любителей спорта.

В этом году конкурсная комиссия рассмотрела 100 заявок по девяти номинациям: «Лучший спортсмен», «Лучшая спортивная команда», «Лучший тренер», «Лучший спортивный судья», «Лучший специалист спортивной сборной команды», «За служение спорту», «Пропаганда спорта», «Лучшее спортивное мероприятие», «Меценат спорта». Победителями стали 67 человек.

Сергей Жвачкин вручил дипломы победителям в номинации «Лучший спортсмен», среди которых представители олимпийских и неолимпийских дисциплин.

Наш регион особо силен в зимних видах спорта, в частности, в такой современной и относительно молодой дисциплине, как фристайл. Награды получили серебряная призерка первенства России среди девушек Юлия Семенюк и обладательница пятого места на чемпионате России Алина Брезгина. Лауреатом в номинации «Спортивная надежда» стал серебряный призер первенства мира Алексей Маратканов, чей вид спорта – полиатлон.

Другое направление, в котором также преуспели томичи, – это единоборства. Среди награжденных – серебряная призерка первенства России среди юниорок Александра Аскарова (дзюдо), серебряный призер первенства мира Глеб Кимстач (кикбоксинг).

Награды спортивной элите также вручали ректор Сибирского государственного медуниверситета Ольга Кобякова (обладательница первого разряда по лыжным гонкам, начинавшая спортивную карьеру вместе с будущей олимпийской чемпионкой Натальей Масалкиной-Барановой), ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов и начальник регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Максим Максимов.

Особое внимание заслуживает номинация «Преодоление». Эти спортсмены – необычные люди, а настоящие герои, которые вопреки возможностям своего здоровья смогли добиться впечатляющих результатов. Награды получили чемпион России в дисциплине «керлинг» Виталий Дубицкий (спорт глухих), а также обладатели шестого и седьмого места на чемпионате России в дисциплине «Спорт лиц с поражением ОДА» (опорно-двигательного аппарата) Данил Мартынов и Иван Мурашев.

Не остались без наград и наши заслуженные тренеры, в частности, Наталья Баранова (лыжные гонки), Константин Шерстобитов (спорт глухих).

За пропаганду спорта и лучшее спортивное мероприятие года – им признан Томский международный марафон «Ярче» - был отмечен Александр Гордиевских, основатель школы бега «30 шагов».

Конечно, теплые слова признания и благодарности получили ветераны спорта, тренеры, чей стаж – почти вся жизнь. Это заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР по городошному спорту Виталий Горбатых, которых за 27 лет работы подготовил 34 мастера спорта. Это заслуженный тренер РСФСР по академической гребле, основатель академической гребли в области Анатолий Иванов; в этом году у него сразу два юбилея – 55 лет региональной Федерации академической гребли и 90 лет ее руководителю. И, наконец, заслуженный работник России Галина Андреева, подготовившая за 58 лет работы 55 мастеров спорта по художественной гимнастике.

С уверенностью можно сказать, что в Томской области живут и работают настоящие легенды спорта, о которых можно снимать фильмы.