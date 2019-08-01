Томич осужден за приобретение и употребление наркосредства

Советский районный суд Томска признал 30-летнего уроженца областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Уточняется, что в январе 2019 г. подсудимый был осужден за совершение аналогичного преступления к 1 году лишения свободы условно. Однако менее чем через месяц после вынесения приговора он вновь незаконно приобрел наркотическое средство «соль» и приступил к его употреблению в подъезде многоквартирного жилого дома. За этим занятием он был замечен участковым уполномоченным полиции, который в это время по служебной необходимости направлялся в одну из квартир данного подъезда.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, попытавшись заверить суд в чистосердечном раскаянии и своем намерении отказаться от употребления наркотических средств.

Однако государственный обвинитель с учетом факта совершения подсудимым преступления в период условного осуждения, потребовал назначения ему наказания по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы, поскольку ранее оказанного доверия виновный не оправдал. Согласившись с позицией гособвинения, суд приговорил подсудимого к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил в связи с обжалованием его стороной защиты, которая посчитала назначенное наказание слишком суровым.