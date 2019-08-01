2019-08-01T07:23:49+03:00
Происшествия

Томич осужден за приобретение и употребление наркосредства

Государственный обвинитель с учетом факта совершения подсудимым преступления в период условного осуждения, потребовал назначения ему наказания по совокупности приговоров
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Сторона защиты обжаловала приговор подсудимому. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruСторона защиты обжаловала приговор подсудимому. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
Изменить размер текста:

Советский районный суд Томска признал 30-летнего уроженца областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Уточняется, что в январе 2019 г. подсудимый был осужден за совершение аналогичного преступления к 1 году лишения свободы условно. Однако менее чем через месяц после вынесения приговора он вновь незаконно приобрел наркотическое средство «соль» и приступил к его употреблению в подъезде многоквартирного жилого дома. За этим занятием он был замечен участковым уполномоченным полиции, который в это время по служебной необходимости направлялся в одну из квартир данного подъезда.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, попытавшись заверить суд в чистосердечном раскаянии и своем намерении отказаться от употребления наркотических средств.

Однако государственный обвинитель с учетом факта совершения подсудимым преступления в период условного осуждения, потребовал назначения ему наказания по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы, поскольку ранее оказанного доверия виновный не оправдал. Согласившись с позицией гособвинения, суд приговорил подсудимого к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил в связи с обжалованием его стороной защиты, которая посчитала назначенное наказание слишком суровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Условия игры меняются? За картельный сговор впервые в России в колонию отправили высокопоставленного чиновника
Суд дал реальные сроки фигурантам "дела Шатило" о сговоре в торгах на ремонт дорогой медицинской техники в интересах минздрава - самому бизнесмену и экс-министру здравохранения
Новости 24
В Томске продолжается ремонтная кампания на теплосетях
В ФАПах Томской области активно используют дистанционные ЭКГ-аппараты
Томичка выплатила более полумиллиона рублей долга государству
Мэр Томска освободил от занимаемой должности Алексея Скулкина
С 1 августа в трамваях и троллейбусах Томска заработал безналичный расчет
Житель Томска осужден на длительный срок…
У департамента лесного хозяйства Томской области новый руководитель
30 тысяч томичей сегодня перейдут на горячую воду из подземного источника
Томич, представившись электриком, обманом похитил у пенсионерки деньги
В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова
Страшная авария с четырьмя пострадавшими произошла ночью на трассе Томск-Самусь
Томич застрелил жену и ее любовника в доме сестры
Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Томск» реконструируют
В Томской области насчитали около 43 тысяч лосей