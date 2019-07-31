В жару томичи предпочитают пляжный отдых

На «Семейкином острове» с начала летнего сезона уже отдохнули более 45 тыс. горожан. Для комфортного отдыха на пляже установлены кабинки для переодевания и стационарный туалет, размещены лежаки, которыми посетители пляжа могут пользоваться бесплатно. Кроме того, работает «библиотека на песке», проводятся массовые культурные и спортивные мероприятия. Организовано дежурство медицинского персонала и спасателей, сообщает пресс-служба мэрии.

Добраться до городского пляжа можно от Речвокзала на «речном трамвайчике», который курсирует каждые полчаса ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20:30. Доехать до места отдыха можно и на автобусе № 37, и в индивидуальном порядке. Для личных автомобилей на пляже предусмотрена бесплатная парковка.