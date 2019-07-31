2019-07-30T08:45:29+03:00
Лето в городе

В жару томичи предпочитают пляжный отдых

Единственный оборудованный городской пляж «Семейкин остров» действует с 10 июня, пробы воды и почвы соответствуют нормам
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Когда на улице +30, так хочется искупаться в речке! Фото: yandex.comКогда на улице +30, так хочется искупаться в речке! Фото: yandex.comФото: из открытых источников
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На «Семейкином острове» с начала летнего сезона уже отдохнули более 45 тыс. горожан. Для комфортного отдыха на пляже установлены кабинки для переодевания и стационарный туалет, размещены лежаки, которыми посетители пляжа могут пользоваться бесплатно. Кроме того, работает «библиотека на песке», проводятся массовые культурные и спортивные мероприятия. Организовано дежурство медицинского персонала и спасателей, сообщает пресс-служба мэрии.

Добраться до городского пляжа можно от Речвокзала на «речном трамвайчике», который курсирует каждые полчаса ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20:30. Доехать до места отдыха можно и на автобусе № 37, и в индивидуальном порядке. Для личных автомобилей на пляже предусмотрена бесплатная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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