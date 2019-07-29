Некая сервисная компания продает в Томске фильтры под видом «Водоканала»

К корреспонденту «КП» обратилась престарелая жительница одного из домов по улице Елизаровых в областном центре. Она попросила разобраться в ситуации, в которой оказалась по вине сомнительных посетителей.

Бабушка, которая по состоянию здоровья практически не выходит из квартиры, имела неосторожность открыть дверь двум молодым людям. Сославшись на «Водоканал» (так поняла хозяйка), они якобы проверяли работу горячего и холодного водоснабжения.

От поверхностного осмотра труб и мойки посетители быстро перешли к настойчивому предложению установить фильтры для воды. При этом пытались убедить растерявшуюся старушку, что именно в этом районе и в этом доме холодная вода течет некачественная. А замечательное фильтрующее устройство, которое они готовы установить хоть завтра, сделает ее здоровее, бодрее и в целом счастливее. Что, заметим, вряд ли возможно в возрасте 82 лет после операции на сердце и двух инсультов.

Видимо, хозяйка не произвела впечатления человека с высокой платежеспособностью, поэтому представители фирмы сразу сделали царское предложение. Вообще-то для массового потребителя их услуга обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Но поскольку бабушка имеет удостоверения федерального льготника и инвалида 1-й группы, установка фильтра для нее будет стоить «всего» 13 тысяч.

«Доброхоты» были уже готовы взять заказ и рассчитаться прямо на месте, ну, или хотя бы получить аванс. Их пыл охладило то, что хозяйка не держит дома наличности, кроме мелочи, а ее пенсионной банковской картой по доверенности распоряжается дочь. Кстати, насколько можно судить по словам рассказчицы, кассового аппарата у незваных гостей не было. Оставив номер телефона фирмы (без уточнения названия), посетители удалились в ожидании заказа.

Сегодня мы дозвонились по указанному номеру. Мужчина на другом конце провода рекомендовался как «Водоканал-Спец-Сервис». На расспросы о взаимосвязи с городским «Томскводоканалом» расплывчато ответил, что его компания является «обособленным подразделением». Назвал даже адрес сайта, на котором можно получить информацию, но, увы, такого в Интернете не нашлось.

Как выяснила редакция «КП», речь действительно идет о филиале, но отнюдь не ООО «Томскводоканал», а некоего ООО «Водоканал-Спец-Сервис». Похоже, его головная контора находится в Новосибирске. На различных сайтах и в соцсетях отзывов о нем немало, начиная как минимум с 2017 года, и в подавляющем числе – негативные.

Например, на сайте https://pravda-sotrudnikov.ru томичка пишет о трудоустройстве в эту фирму (орфография и пунктуация сохранены):

«Недолго работала. На собеседовании ничего точного не сказали. На стажировке стало понятно, что нужно ходить по квартирам. Дома выбирают исключительно старые, районы с большим населением пенсионеров. Придумали льготную систему, хотя никаких льгот нет, псевдо... молодым ставят за 36 тысяч, а пенсионером с льготами или инвалидам либо 17 тыс. либо 13. Я там ничего не заработала, не могла бабулям впаривать эти установки, мне казалась что 13 тыс. это много, а руководители говорили мне что это не дорого, у них пенсия каждый месяц справятся. Вообщем навязывать это не моё. Руководители настраивают: "увереннее, улыбчивее, верьте в свое дело", и если только упадет "боевой дух, настрой, интерес", то скажут, что сотрудник разрушитель в коллективе и доведут до увольнения».

На сайте http://www.vodoobmen.ru Евгений сообщает (датировано 04.07.2019 г.):

«Теперь и в Томске нарисовалась данная конторка ООО "Водоканал-Спец-Сервис"! Будьте осторожны и предупредите своих родителей и пожилых родственников! В качестве "бизнес-модели" выбрала вариант впаривания систем водоочистки АкваФор пенсионерам по завышенной цене! Делают они это, целенаправленно расхаживая по квартирам пенсионеров! Похоже им кто-то сливает адреса. Зачастую ставят вместо уже работающих систем фильтрации.

Например, Аквафор-Трио-Норма они впаривают по 4900 руб, хотя ей цена максимум 3500 руб. И сверху еще прикручивают установку, сервис, то да се – и набегает на 13-15 тысяч рублей».

Заметим, что пресс-служба томского ООО «Томскводоканал» уже не раз заявляла: сотрудники этого предприятия по своей инициативе не появляются в квартирах, поскольку внутридомовыми сетями занимаются управляющие компании. Они могут прийти только по заявке потребителей, если есть сомнения в качестве воды, и произвести отбор проб, но никогда не предлагают устанавливать какие-либо очистные приборы.

Пожалуй, самый простой способ застраховаться от мошеннических действий – не подписывать каких-либо финансовых документов, не обсудив покупку с близкими и знакомыми.