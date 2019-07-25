Жильцы высотки на Дальне-Ключевской в Томске боятся обрушения из-за трещины

Жители дома на ул. Дальне-Ключевская, 5 опасабтся за свою безопасность в связи с огромной трещиной, которая появилась на стене из облицовочного кирпича и уже дошла до 4 этажа. Обеспокоенные собственники квартир забили тревогу и на место незамедлительно приехали представители администрации Ленинского района. Решение, что делать, чиновники будут принимать совместно с экспертами из Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Предположительно, причиной появления гигантской трещины на фасаде мог стать строительный брак, допущенный при возведении высотного здания. Претензии жильцов дома к застройщику имеют под собой основания, ведь кирпичи из злополучной стены начали выпадать еще несколько лет назад, но тогда ситуация не оказалось столько серьезным, как сейчас. На месте происшествия также побывали представители регионального управления МЧС. На территории возле дома поставлен металлический забор. Экспертизу специалисты обещали провести на текущей неделе.

Напомним, что последнее самая громкая трагедия, связанная с обрушением жилого дома, произошла в России в Магнитогорске. Тогда причиной ЧП стал взрыв бытового газа. По завалами погибли 7 человек.

Весной в Томске обрушилась под тяжестью снега часть крыши дома на Вершинина, 18