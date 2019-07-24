Судьба больницы - в судьбе района

Центральным событием празднования 80-летия Первомайского района стало шествие ведущих предприятий и организаций. Одну из колонн представлял коллектив районной больницы, история которой тесно переплетена с историей территории. История местного здравоохранения восходит к началу XX века. С тех пор в его работе изменилось многое, но неизменным остался самоотверженный труд сельских медиков.

По бездорожью и при лучине

О докторах, которые выполняли врачебный долг, добираясь в отдаленные «медвежьи углы» на подводах, попутках, а порой и пешком, написаны книги, сняты кинофильмы. Но реальность была куда жестче. Без нужных препаратов и оборудования специалисты боролись за каждую жизнь.

Первое медучреждение на территории района появилось в 1909 году: это была Новомариинская больница на 25 коек. В 1932 г. открылась больница в пос. Ключевском (100 км от Пышкино-Троицкого), куда приехал на работу первый врач. В октябре 1939 г. появилась своя врачебная амбулатория в с. Пышкино-Троицком, где пациентов принимала фельдшер (вблизи райцентра медицинские организации отсутствовали). Тяжелых больных для оказания экстренной медпомощи приходилось возить в с. Новокусково Асиновского района (там больница располагалась на месте знаменитой усадьбы доктора Лампсакова), в больницу с. Берегаево Тегульдетского района, а то и в Томск - все это либо по проселочным дорогам на лошадях, либо через реку Чулым. Всего к началу войны в Пышкино - Троицком районе работало два врача - в Новомариинке и Ключевском.

Во время Великой Отечественной войны и сразу после нее медикам пришлось особенно тяжело. О чем рассуждать, если первая керосиновая лампа в Новомариинке появилась в 1945 году, а до этого врачи пользовались лучиной! Не хватало кадров. С медпомощью на лесозаготовках дело обстояло туго. Виной тому было отсутствие дорог. До маленьких поселков добирались по узкоколейке (позднее - по железной дороге Асино - Белый Яр, которую начали строить в 1967 году в связи с развитием лесопереработки) или реке. По мере развития лесозаготовительной отрасли появлялись и учреждения здравоохранения.

От мечты к реальности

Каких усилий стоило развитие здравоохранения в Первомайском районе, нам, живущим в XXI веке, представить сложно. Проблемы медицинской помощи после Великой Отечественной войны поднялись в полный рост. Понимая их остроту, в 1946 году руководство приняло решение о создании районной больницы.

Райздрав, образованный в 1949 году, разместили в с. Пышкино - Троицкое, в помещении бывшего амбара площадью 4х5 кв. м. В селе уже имелась амбулатория, открылись зубоврачебный кабинет и роддом, где первый главный врач РБ Мария Яковлевна Перекосова выполнила первое в районе кесарево сечение. Дело было весной, переправа через Чулым закрылась, до Асина не добраться. Главврач взяла на себя колоссальную ответственность за две жизни - необходимых условий для хирургии в больнице не было. К счастью, все обошлось.

Во многом благодаря активности доктора Перекосовой и ее единомышленников, новое бревенчатое здание райбольницы на 35 коек начали возводить в 1950 году, открылось оно 15 января 1951 года. Это был существенный шаг вперед, но условия труда медиков оставляли желать лучшего: например, в Первомайской ЦРБ долго не было водопровода и парового отопления. К 1960 году в медучреждениях на территории района при наличии 25,5 тысячи человек населения было развернуто 140 коек (из них 50 - в ЦРБ). На весь район насчитывалось 7 врачей и 25 ФАПов.

В 1961 году в ЦРБ еще отсутствовало хирургическое отделение, его заменяла маленькая операционная, проводились только экстренные операции. Настоящим бичом оставались бездорожье и техническое оснащение сельских больниц. Судите сами: простейший наркозный аппарат появился в районе в 1964 году.

Во главе ЦРБ тогда находилась Мария Яковлевна Перекосова, она руководила райбольницей 17 лет. В 1960 г. ей было присвоено высокое звание «Заслуженный врач РСФСР». Честь по заслугам!

Славные страницы истории

К 1968 году в ЦРБ насчитывалось уже 90 коек, она имела в своем составе хирургию, терапию, физиотерапевтическое отделение, маленький рентгенографический аппарат. Работали роддом, поликлиника на 100 посещений в смену, санэпидстанция, станция скорой помощи и фельдшерская бригада. Прибывали на работу молодые специалисты с семьями - среди них Владимир Степанович Галибин (он впоследствии заведовал хирургическим отделением, получил звание заслуженного врача РФ), Владимир Петрович Манойлов (он работает в больнице 40 лет). Начали выполняться плановые хирургические операции, в том числе травматологические, с использованием аппарата Илизарова. Этим занимался Юрий Степанович Кочетков, впоследствии защитивший кандидатскую диссертацию. Направление педиатрии возглавлял Александр Валерьевич Лебедев, который почти полвека посвятил медицине и ушел на пенсию 2 года назад. В больнице складывались династии: Манойловых, Неробовых, Кочетковых, Черкасовых и другие.

Виктор Семенович Черкасов, отличник здравоохранения, заслуженный работник здравоохранения РФ, кавалер Ордена Дружбы народов, возглавлял райбольницу более 40 лет, с 1968 по 2009 годы. Был и практикующим хирургом в ЦРБ, и администратором в одном лице. Его называли врачом-реформатором. При нем в 1974 году был спроектирован кирпичный больничный комплекс, в 1975-м началось его возведение. После того как в новом здании заработал хирургический корпус, получила развитие анестезиологическая служба. В 1980-е годы приобрели особую актуальность функциональные методы исследования, появился первый ультразвуковой аппарат.

Виктор Семенович Черкасов и его коллега Владимир Никитич Лагутин стали составителями редкой сегодня книги «История Первомайского здравоохранения: очерки, воспоминания», выпущенной в 2001 году. В ней с большим уважением к учреждению и людям изложены этапы большого пути первомайской медицины.

Развитие продолжается

С 2009 по 2017 годы больницей руководил Евгений Вячеславович Борисов. Тогда получила развитие хирургическая травматологическая служба с применением остеосинтеза, что позволило лечить все виды переломов. Новая эндовидеоскопическая установка дала возможность проводить малоинвазивные операции. Начала развиваться современная клиническая лабораторная служба. Переехав в отдельный корпус, она работает по международным стандартам. Первые операции на ЛОР-органах (в других сельских больницах региона они не выполняются), создание службы переливания крови, появление в штате профпатолога и первый ФАП с жильем для фельдшера в Первомайском районе пришлись на тот период.

Сейчас ОГБУЗ «Первомайская РБ» возглавляет Ольга Юрьевна Иванченко.

С 2018 года больница участвует в федеральном проекте «Бережливая поликлиника», В рамках использования «бережливых технологий» в детской консультации недавно открылась комната матери и ребенка, где женщины могут покормить и перепеленать малышей, а старшие дети - поиграть и посмотреть мультики.

Сегодня медицинские учреждения хорошо оснащены, улучшилась транспортная доступность на селе, но остается актуальной кадровая проблема, возросла нагрузка на специалистов. А ответственность за жизнь и здоровье каждого пациента никто не отменял. Руководство и коллектив Первомайской РБ свято чтут главную заповедь своих коллег-предшественников: пока бьется сердце человека, есть надежда на его спасение.