Ветром надуло: МЧС объяснило томичам, откуда в регионе столько дыма

В субботу, 20 июля, город Томск заволокло сильным дымом, сопровождаемым резким запахом гари. Вечером горожане могли наблюдать в небе сквозь густую дымку красное солнце. В воскресенье ситуация сохранилась, хотя и не усугубилась. Опытные жители региона безошибочно определили, что причиной сильного задымления атмосферы являются лесные пожары.

Спасатели советуют в такой обстановке не пренебрегать мерами безопасности. Фото: Олег Петров

Региональное управление МЧС официально подтвердило эту догадку, уточнив, что непосредственно в Томской области пожаров нет, но они бушуют в соседнем регионе.

«Дымка и запах гари в г. Томске и некоторых районах области – следствие действующих природных пожаров на территории Красноярского края. В Томской области лесных пожаров не зарегистрировано», - сообщили в ведомстве.

Со своей стороны Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заверил население, что в атмосферном воздухе превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

Желательно не пренебрегать марлевыми масками. Фото: Олег Петров

Между тем, информация из Красноярска не так оптимистична.

«Судя по данным проекта независимых экологов «nebo.community», повышенный уровень загрязнения фиксируется в субботу, 20 июля, практически во всех районах города . Особенно концентрация вредных веществ в воздухе превышена в районе Ады Лебедевой, микрорайоне Белые Росы, на Маерчака и в Удачном. Красноярцы жалуются на першение в горле и невозможность дышать», сообщают наши коллеги из КП-соседнего региона.

«Почти все приборы фиксируют превышение максимально разового ПДК», - сообщается в группе «nebo.community» в Инстаграмме. В своих комментариях красноярцы очень возмущены сложившейся ситуацией (орфография сохранена).

nataliparkh

Люди это ад! Сколько же это может продолжать?

ma_ma_vlada

Дышать нечем

shmelnikovilya

Сегодня провел интересное упражнение. Позвонил в 112 службу спасения , изложил ситуацию они сказали что это не их задачи и попросили позвонить в мониторинг экологической ситуации в Красноярске, там мне сказали что по их данным все в порядке, и меня поразила их реакция как будто и нет никакого дыма в городе, они видимо там в бункере. Затем я позвонил в МЧС по Красноярскому краю, они мне посоветовали позвонить в Администрацию города (зачем????) Позвонил , там женщина сказала что такое бывает , надо просто переждать. Потом я ещё раз позвонил в МЧС, и там долго говорил с дежурным который более менее мне все пояснил , что горят леса, что они борются с огнем и предпринимают все возможные меры. На мой вопрос о том что дым это угроза здоровью людей в городе, он сказал что не зафиксировано случаев обращений граждан в больницу по жалобам связанным с задымленностью....вот и все друзья.

stanislav9551

Ни когда не было такого как сейчас. Да и лето не жаркое. В прошлом году куда жарче было и такого не произошло.

Тем временем на сайте ГУ МЧС по Томской области уже размещены рекомендации по соблюдению личной безопасности при задымлении воздуха от природных пожаров.

- во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные марлевые маски;

- по возможности минимизировать время пребывания на улице;

- плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами рекомендуется уплотнять влажной тканью;

- обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, не сладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай);

- как можно чаще проводить влажную уборку помещений;

- принимать душ;

- не курить, отказаться от употребления алкогольной продукции;

- исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;

- использовать увлажнители воздуха;

- по возможности организовать орошение придомовой территории.

При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью.