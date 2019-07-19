Двое рабочих задохнулись насмерть, откачивая сливную яму под Томском

Трагедия, в результате которой погибли два человека, произошла в пятницу, 19 июля, в поселке Аникино, расположенном в 30 км от города Томска. При очистке сливного колодца в одном из частных домов на ул. Басандайской мужчины, выполнявшие эти работы, были обнаружены мертвыми на дне ямы.

Погибших обнаружил владелец дома, когда пришел проверить ход работ. Хозяин сразу позвонил в поисково-спасательную службу Томской области. В 12:48 часов спасателей выехала на место происшествия и сразу приступили к откачке жидкости и эвакуации тел. Кроме того, к месту трагедии вызваны сотрудники полиции, которым предстоит установить причины происшедшего.

По предварительному заключению экспертов, рабочие задохнулись от недостатка кислорода.

Можно предположить, что мужчины нарушили правила техники безопасности при выполнении очистных мероприятий. По-хорошему, один из работников должен был оставаться наверху и держать другого на страховочном тросе, поскольку гибель при очистке сливных яр – не редкость. Дело в том, что в колодцах, выгребных и прочих глубоких ямах скапливается один из самых опасных газов для человека - сероводород. Это сильный нервный яд, который лишь в 5—10 раз уступает по токсичности синильной кислоте. При вдыхании этого газа наступает молниеносное отравление и человек гибнет из-за кислородного голодания. Первая помощь пострадавшему заключается, в том, чтобы немедленно поднять его из отравленной атмосферы на чистый воздух.