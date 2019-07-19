Владелец частных детсадов в Томске обвиняется в мошенничестве с субсидиями

Советский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело хозяина сети детских садов, который подозревается в финансовых махинациях. Как считает сторона обвинения, мужчина подделал документы, необходимые для получения государственных субсидий.

«Согласно обвинительному заключению обвиняемый, являясь единственным учредителем и директором детского учреждения, в период времени с мая 2018 года по ноябрь 2018 года предоставил в Департамент образования администрации Города Томска заведомо ложные сведения для получения субсидии», - подтвердила информацию пресс-служба суда Советского района.

Как пояснили в ведомстве, на основании представленных документов на счет юрлица, директором которого являлся мужчина, была перечислена субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования за счет бюджета г. Томска. Полученными деньгами (1,9 млн. рублей) обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Прокурор Советского района Олег Фрикель уточнил, что директор подделал лицензию, включив в нее один из своих детсадов, не прошедший процедуру лицензирования. По словам прокурора, подделка была выполнена настолько искусно, что специалисты долгое время не могли ее обнаружить.

В отношении томича возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере». Мужчине грозит 10 лет лишения свободы, хотя реальное наказание, вероятно, будет существенно мягче: обвиняемый уже возместил государству причиненный ущерб.

Предположительно, обвиняемым по делу является учредитель и директор сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев.