2019-07-18T05:19:08+03:00
Здоровье

Томские хирурги вырезали из груди подростка гигантскую нейробластому

На полное удаление опухоли размером с кулак врачам потребовалось 7 часов
Татьяна Щукина
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Случай мальчика из Верхнекетского района можно назвать уникальным в медицинской практикеСлучай мальчика из Верхнекетского района можно назвать уникальным в медицинской практикеФото: Архив "КП"
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Специалисты Областной клинической больницы в Томске успешно прооперировали 13-летнего подростка, доставленного из отдаленного района бортом санитарной авиации. Из поселка Белый яр школьника привезли для выполнения операции по удалению большой нейробластомы, которая прилегала к позвоночнику и сдавливала спинной мозг. Хирургам пришлось провести в операционной 7 часов, чтобы полностью удалить опасную опухоль.

«Было выполнено два оперативных вмешательства, которые нестандартны для нашего учреждения и объем их выполнения тоже. Первым этапом была видеотораскопически удалена опухоль из грудной полости, прилежащей к позвоночнику, а вторым этапом – часть опухоли из позвоночного канала», - рассказал завотделением нейрохирургии, главный нейрохирург Томской области Александр Чириков.

Как в облздраве пояснили нестандартность ситуации, нейробластома в 90% случаев встречается у маленьких детей – в возрасте до 6 лет, и крайне редко – у подростков. К тому же, опухоль юного пациента из Верхекетского района выросла до гигантского размера: в грудной клетке – 7 на 8 на 5 сантиметров, в позвоночном канале – 6 на 2 на 1,5 сантиметра. Больных с таким объемом опухоли в Томской области еще не встречалось.

Томским хирургам раньше не приходилось иметь дело с такой опухолью у ребенка. Фото: ОКБ

Томским хирургам раньше не приходилось иметь дело с такой опухолью у ребенка. Фото: ОКБ

Сейчас мальчик уже выписан из стационара, где провел более месяца. После лечения подросток вышел из отделения нейрохирургии на своих ногах. Сейчас его ждет курс терапии в отделении онкогематологии ОКБ под наблюдением детского онколога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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