2019-07-15T21:05:05+03:00
Общество

Вице-губернатор Томской области скончался от продолжительной болезни

Александр Шестаков курировал борьбу с коррупцией в регионе
Татьяна Щукина
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Шестаков начинал свой долгий трудовой путь с инспектора угрозыска. Фото: tomsk.gov.ruШестаков начинал свой долгий трудовой путь с инспектора угрозыска. Фото: tomsk.gov.ru
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В понедельник, 15 июля, умер самый возрастной из заместителей главы Томской области Александр Шестаков. Ему было 69 лет и два последних года он возглавлял региональный департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В администрации Томской области уточнили, что причиной смерти Шестакова стала тяжелая болезнь, с которой он долго и мужественно боролся. Среди коллег он зарекомендовал себя «настоящим профессионалом своего дела, жестким и требовательным руководителем - и прежде всего к себе». Кроме того, в пресс-службе областной власти подчеркнули, что Александр Васильевич всегда оставался скромным и глубоко порядочным человеком, энергичным, жизнелюбивым и оптимистичным. Все эти качества позволили ему пройти большой трудовой путь от рядового милиционера до начальника угрозыска УВД Томской области, а затем и перейти на работу в систему Газпрома, где трудился 18 лет вплоть до перехода в администрацию Томской области.

После смерти Шестакова обязанности главы департамента будет временно исполнять его бывший зам Сергей Аксиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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