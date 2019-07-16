Вице-губернатор Томской области скончался от продолжительной болезни

В понедельник, 15 июля, умер самый возрастной из заместителей главы Томской области Александр Шестаков. Ему было 69 лет и два последних года он возглавлял региональный департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В администрации Томской области уточнили, что причиной смерти Шестакова стала тяжелая болезнь, с которой он долго и мужественно боролся. Среди коллег он зарекомендовал себя «настоящим профессионалом своего дела, жестким и требовательным руководителем - и прежде всего к себе». Кроме того, в пресс-службе областной власти подчеркнули, что Александр Васильевич всегда оставался скромным и глубоко порядочным человеком, энергичным, жизнелюбивым и оптимистичным. Все эти качества позволили ему пройти большой трудовой путь от рядового милиционера до начальника угрозыска УВД Томской области, а затем и перейти на работу в систему Газпрома, где трудился 18 лет вплоть до перехода в администрацию Томской области.

После смерти Шестакова обязанности главы департамента будет временно исполнять его бывший зам Сергей Аксиненко.