Губернатор Томской области Сергей Жвачкин: «Откуда взялся непорядок»

В любой проблемной ситуации нужно сначала дать ей объективную оценку, затем ответить на вопрос «что делать?» и только потом ответить на вопрос «кто виноват?».

1. Что произошло

Объективно старт мусорной реформы в Томске, который начался 1 июля, провален. И я полностью разделяю возмущение томичей, особенно жителей Октябрьского района, многие из которых были вынуждены наблюдать во дворах заваленные мусором контейнерные площадки.

Можно сколько угодно оправдывать свою бездеятельность обстоятельствами, судами, конкурсами, но виноват в провале муниципалитет города Томска. Реформа в Томске стартовала 1 июля, и за полгода по большому счету никакой подготовки к ней не было. Зато до этого времени из мэрии шли бодрые отчеты, что в городе подготовка к реформе идет хорошо и проблемных вопросов никаких. В причинах этого вранья сейчас разбирается рабочая группа.

Я не согласен и с обвинениями в адрес бывшего оператора, который забрал свои контейнеры. Да, он поступил безответственно, можно даже сказать, по-хамски по отношению к жителям, забрав 1 200 контейнеров, что и спровоцировало кризис. Это с моральной точки зрения. Но с точки зрения бизнеса – он прав. Как можно было вступать с ним в переговоры за день до старта реформы? Любой бы на его месте заломил цену.

2. Что делать

Работать. Я обязал мэра самому возглавить штаб и собирать его в ежедневном режиме до тех пор, пока в Томске не появится эффективная система вывоза мусора. В штабе работает мой заместитель Анатолий Михайлович Рожков, который контролирует ситуацию. Я сам ее отслеживаю в ежедневном режиме – каждое утро мне на стол ложатся фото с состоянием контейнерных площадок, и по каждому проблемному адресу чиновники мне будут отчитываться.

Ситуация улучшается не так быстро, как нам всем бы хотелось, – из-за нехватки контейнеров и спецмашин по вывозу. В отсутствие закупок извне открыто их производство на предприятиях в томской системе исполнения наказаний. В сутки их изготавливали 50, сегодня объем удвоили. В ближайшие 10 дней поставят 1000 контейнеров.

При этом задача мэрии – обеспечить контейнерами не только город, но и пригородные территории, дачные участки, с которых увезли контейнеры. Никаких свалок в пригороде быть не должно! Дачники, мичуринцы, ветераны страдать из-за головотяпства чиновников не будут.

У нового регионального оператора в Томске – САХа – должен быть и достаточный парк контейнеров, и автомобильный парк для вывоза мусора, и водители. Как мне доложил мэр, не хватает всего 5-6 машин, остальную потребность закрыли субподрядчики. Конечно, нужны мобильные бригады, которые бы следили за санитарным состоянием контейнерных площадок. И это задача в том числе районных администраций.

Я сказал мэру Томска: учитесь у соседей, у города Северска. Там мусорная реформа стартовала 1 января и проходит без сбоев. Потому что там к ней готовились. Там, в Северске, уже построен и действует мусоросортировочный завод. В Томске же до сих пор нет «дорожной карты» реформы. Она должна быть готова до конца июля. И в ней должны быть указаны все планы мероприятий, все новые объекты.

И, работая над ликвидацией сегодняшних проблем, нужно не забывать о завтрашнем дне – о создании системы разделения мусора, обустройства полигонов, решении других вопросов оборота твердых коммунальных отходов.

3. Кто виноват

Я потребовал от мэра в ближайшее время уволить проваливших реформу. Тех, кто подставил и себя, и его, и весь город.

Я освободил от должности начальника областного департамента природных ресурсов, который должен был контролировать, как реформа проходит в областном центре. Он порядочный и интеллигентный человек, но власть – это в первую очередь ответственность. И нельзя было со спокойной душой уходить в отпуск, зная, что у тебя областной центр не готов к реформе.

Власть должна пропускать проблемы людей через сердце, через себя, через своих родных. Я о проблемах узнаю не только из отчетов подчиненных, из СМИ и соцсетей, но и от своей мамы и от всех своих родственников, которые живут в Томске и вместе со мной переживают за город.

Я уверен, что вместе мы наведем порядок. А самое главное – создадим эффективную систему сбора, обработки, вывоза и хранения твердых бытовых отходов. Если все проявим жесткость и ответственность – всё у нас получится.