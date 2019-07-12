2019-07-12T05:02:22+03:00
Наука

Томский проект очистки водоемов от нефти победил во Всероссийском конкурсе

По утверждению биологов ТГУ, их технология не имеет аналогов в российской и мировой практике
Татьяна Щукина
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Разливы нефти наносят огромный ущерб экосистемеРазливы нефти наносят огромный ущерб экосистемеФото: Анна КОБЫШЕВА
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Проект биологов ТГУ по очистке водоемов от нефти с помощью мобильного комплекса «Аэрощуп» победил во Всероссийском конкурсе природоохранных практик «Надёжный партнёр — Экология» в номинации «Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий на водные объекты».

«Эта уникальная технология, не имеющая аналогов в российской и мировой практике. Экономический эффект от использования мобильного комплекса «Аэрощуп» в 5-10 раз выше по сравнению с традиционными способами оценки загрязненности донных отложений», - утверждают разработчики из Биологического института Томского госуниверситета.

Актуальность проекта очевидна: из-за техногенных аварий ежегодно в окружающую среду попадает около 20 млн. тонн нефтепродуктов, и значительная часть поступает в водоемы. Без оперативного сбора нефти с поверхности воды до 60% оседает на дно. Нефть в донных отложениях отравляет экосистемы озер, поэтому вопрос их очистки является одной из наиболее острых экологических проблем.

Технология «Аэрощуп» была разработана томскими учеными в 2014 году. Как сообщила пресс-служба ТГУ, в 2017-2018 годах вместе с АО «Самотлорнефтегаз» прошли опытно-промышленные испытания мобильного комплекса на озере, загрязненном нефтью, в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. В результате содержание нефти в донных отложениях было снижено в 50 раз (с 102 г/кг до 2 г/кг), и это отразилось на показателях биологического разнообразия водоема – началось массовое развитие водных беспозвоночных (личинок насекомых), которые служат индикаторами чистой воды.

«Признание нашей технологии ведущими экспертами подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении для обеспечения экологической безопасности РФ, - поделился впечатлениями после победы во Всероссийском конкурсе руководитель проекта, директор БИ ТГУ Данил Воробьев. —«Аэрощуп» уже используется для очистки дна водоемов от нефти на территории России и имеет потенциал международного масштабирования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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