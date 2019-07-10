Возмущенные ростом тарифов томичи вышли на пикет за отставку мэра

Несколько десятков жителей Томска устроили пикет против роста коммунальных тарифов. Во вторник, 9 июля, инициативная группа (преимуществ енно из женщин) собралась в центре города в переулке Плеханова с говорящими плакатами: «Мэра Томска в отставку! К уголовной ответственности», «Поднимаете тарифы – поднимайте пенсии и зарплаты!», «В Томске правит коррупция!!!», «Прокуроров, судей, покрывающих коррупционеров к уголовной ответственности!» и тому подобными. Отметим, что возмущение томичей имеет под собой основание: тарифы на ЖКУ в 2019 году в Томске повысили уже дважды — в января и июле, причем за некоторые услуги (например, за воду) горожанам придется платить на 15% больше, чем в прошлом году. Участники пикета считают происходящее беззаконием и убеждены, что главный его виновник –градоначальник Иван Кляйн. По сей причине в ходе вчерашнего мероприятия его организаторы организовали сбор подписей за отставку мэра.

Одна из инициаторов пикета Галина Шергина рассказала, что мэрия и коммунальщики «лезут в карман» томичам в нарушение действующих в РФ законов и при полном попустительстве прокуратуры. Пикетчики намерены в далее добиваться соблюдения законов в сфере тарифного регулирования в ЖКХ вплоть до сбора подписей за отставку главы региона и областных силовых структур и надзорных органов.

Напомним, что в 2018 году в ряде СМИ были опубликована информация о неправомерной трате денег потребителей руководством «Томскводоканала»: якобы ее сотрудники путешествовали по Европе бизнес-классом, жили в дорогих отелях, давали займы аффилированным лицам и использовали дешевые материалы при ремонте сетей. В самой компании все факты злоупотреблений средствами, собранными с населения в качестве платы за ЖКУ, категорически отрицали. Справедливости ради отметим, что за минувшие полтора года о громких уголовных делах в отношении "Томскводоканала" информации от прокуратуры действительно не поступало.