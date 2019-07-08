В роддом с «мигалками»: томские полицейские помогли роженице

Управление МВД по Томской области сообщило о трогательной ситуации, в которую несколько дней назад попали два инспектора ГИБДД Александр Шорец и Денис Старцев. Находясь при исполнении обязанностей в районе перекрестка улицы Елизаровых и проспекта Кирова, они столкнулись с неожиданной просьбой подошедшего к ним водителя автомобиля.

«Мужчина сообщил, что у его супруги начались сильные предродовые схватки и попросил инспекторов ДПС помочь добраться до родильного дома, как можно быстрее. Полицейские оперативно сопроводили роженицу в медицинское учреждение, благодаря чему помощь женщине была оказана своевременно», - рассказали в полицейском ведомстве.

Случай настолько растрогал сотрудников Госавтоинспекции, что в день выписки своей «подопечной» с новорожденной дочкой они приехали в Перинатальны центр, чтобы поздравить счастливых родителей с рождением малышки.

Благодаря оперативной "доставке! в Перинательный центр, маме с малышкой была оказана квалифицированная помощь. Фото: УМВД по ТО родилась

Инспекторы вручили маме цветы, а девочке пожелали крепкого здоровья.

Семья поблагодарила полицейских за внимание и оперативно оказанную помощь, подарив им на память благодарности с наилучшими пожеланиями.