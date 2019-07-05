2019-07-05T08:07:54+03:00
Общество

Мы столько не мусорим!

Торговым центрам придется платить за вывоз твердых коммунальных отходов в 12 раз больше, чем прежде
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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По новым нормативам на территории ЦУМа где-то нужно расположить 83 крупных контейнера.По новым нормативам на территории ЦУМа где-то нужно расположить 83 крупных контейнера.
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Арендаторы ЦУМа сообщили о колоссальном увеличении расходов на вывоз и утилизацию мусора. Вследствие смены оператора по ТКО им выставили новые расценки за данную услугу, которая оказалась дороже в 12 раз. В аналогичной ситуации оказались такие «гиганты» как «Смайл-сити», «Изумрудный город». Однако пока их пиарщики отказываются давать комментарии, опасаясь возможных последствий. Впрочем, в самом «старом» ТЦ нам рассказали, что происходит.

- Насколько мне известно, до 1 июля 2019 года, условно говоря, центр платил около 50 тысяч рублей в месяц за вывоз мусора, то теперь по новым нормативам должен платить более 700 тысяч, - рассказал один из арендаторов ЦУМа Алексей Трунтягин.

По словам Алексея, 1 июля пришла новость, что с компанией «Сорнет» ЦУМ больше сотрудничать не может. И теперь всю работу нужно вести через УМП «Спецавтохозяйство». Впрочем, эта организация и раньше предлагала свои услуги, но не проходила по условиям. Теперь это единственный вариант.

- Проблема не только в нормативе. Раньше мусор сдавали по факту, сколько накопилось. По логике САХа, универмаг должен выдавать мусор в зависимости от площади центра, а не по факту. Площадь ЦУМа – 15,5 тыс. метров квадратных. По спущенным нормативам и расчетам «Спецавтохозяйства», должен вывозить в день 91 кубометр мусора, - отметил Трунтягин. То есть на территории ЦУМа где-то нужно расположить 83 крупных контейнера.

Согласно установленным нормативам, по мнению разработчиков ТЦ «ЦУМ» относится к предприятиям торговли и в год должен производить 2,098 кубометра мусора с одного «квадрата» общей площади, что соответствует 32 599 кубометрам мусора в год. При этом ежемесячное производство ТКО будет соответствовать 2717 кубометрам, за утилизацию которых ЦУМ по установленному тарифу (264,98 руб. за кубометр) ежемесячно должен оплачивать новому оператору – «Спецавтохозяйству» - 719 951 рубль.

За июль, кстати, ЦУМ оплатил компании «Сорнет» полную стоимость за оказание услуг, но теперь «Сорнет», как и везде, вывозит свои баки, а «Спецавтохозяйство» баки давать отказывается. Теперь торговый центр должен самостоятельно закупить контейнеры. Поскольку в Томске контейнеров на продажу нет, то их заказали, а минимальный срок поставки – один месяц.

- Мы посчитали, стоимость бака обойдется в 19 400 рублей за штуку. Как арендатора, руководство центра уже предупредило меня о компенсации этих издержек. И это нормально, ведь ЦУМ мусор сдают арендаторы, а ЦУМ лишь выполняет сервисные функции. В договоре с ТЦ есть такой пункт. С учетом той площади, которую занимает мой магазин, теперь придется платить порядка 100 тысяч рублей за вывоз мусора, которого у меня нет. Ситуация очень странная и безальтернативна, но я надеюсь на мудрость руководителей и на то, что глава государства недавно заявлял о том, что расходы на вывоз и захоронение мусора не должны увеличиваться или увеличатся незначительно - добавил Алексей.

Руководство центра готовит письма с обращением в департамент тарифного регулирования Томской области, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, а также к депутатскому корпусу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Добавим, что в Томской области для предприятий региональный оператор по обращению с ТКО установил норматив 2,098 кубометра мусора с 1 «квадрата» общей площади, а в Кемерове тот же самый норматив равен 0,3 куба, в Новосибирске - 0,221. Разница очевидна.

В такой же ситуации оказались, возможно, и другие крупные торговые центры нашего города. Фактически, чтобы работать по новым нормативам, им придется заставить свои площади контейнерами (ЦУМу их выписали 83 штуки) и перечислять оплату оператору исходя из метража. К чему это приведет? К тому, что у арендаторов появятся дополнительные расходы, а чтобы покрыть издержки им, в свою очередь, придется тоже принимать какие-то меры. Например, повысить цены на свои товары, но это уже совсем другая история.

Редакция готова выслушать представителей организаций предприятий Томска и томской области, которые с 1 июля 2019 года столкнулись с подобными «мусорными» проблемами. Звоните по телефону: 906-186

ИСТОЧНИК KP.RU

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