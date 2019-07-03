Очевидцы ДТП: студент бросился под колеса грузовика в Томске

Ранним утром среды, 3 июля, в социальных сетях появилось сообщение о гибели человека на Московском тракте в Томске.

«В районе 31-39 домов небольшой китайский грузовик сбил насмерть пешехода. Работают ГАИ, тело пока на проезжей части, возможны затруднения в дорожном движении», - гласила опубликованная информация, опубликованная в паблике «Регион-70».

Позже сотрудники томской полиции уточнили, что всмертельное ДТП произошло примерно в 5 часов утра.

«Автомобилем Hino под управлением 30-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, 19-летний молодой человек перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости», — отметили стражи правопорядка.

Молодой человек перебегал Московский тракт в Томске вне пешеходного перехода ранним утром в среду, 3 июля, в результате чего попал под колеса грузового автомобиля Hino. Пешеход скончался на месте происшествия.

В ведомстве пояснили, что пострадавший юноша скончался на месте происшествия от полученных травм и попросили свидетелей ЧП звонить в ГИБДД по телефонам 8-3822-66-44-22 и 8-3822-66-44-24

Тем временем, в социальных сетях один из пользователей под именем Алексей заявил, что молодой человек учился в ТГУ и перед ДТП стоял на обочине дороги с товарищем.

«Бросился под колёса или толкнул его товарищ! Сейчас разбираются! Но как при мне было, этот товарищ говорил гайцам, что типо он сам шагнул. Стоял на обочине и шагнул под проезжающий грузовик», - отметил предполагаемый очевидец.