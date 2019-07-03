Томичи представили разработки на инновационном фестивале в Европе

Делегация Томской области впервые приняла участие в ведущем европейском технологическом фестивале Tech Open Air Berlin, который проходит в Германии с 2 по 5 июля. В мероприятии свои разработки представили такие инновационные компании, как «СМАРТ Солюшнс», «Монета» (DI Group), «Софт-Кристалл», «Шоурум» (ТМ «Аниматроник») и «Сервисные Силовые Системы».

«Участников томской делегации ждут несколько десятков индивидуальных встреч и переговоров на площадках форума, презентация в представительстве Торгово-промышленной палаты России в Германии, мероприятия с ведущими европейскими экспертами в сфере инноваций и технологического предпринимательства», - рассказали о программе события в администрации региона.

Касательно представленных разработок известно, что компания «СМАРТ Солюшнс» привезла на фестиваль прибор для коррекции осанки, «Софт-Кристалл» — разработки в области интернета вещей и технического зрения, «Монета» — гаджет для учета собственного времени, «Шоурум» — кукол-роботов для инженерных театров, «Сервисные Силовые Системы» — IT-разработки.

Как пояснила пресс-служба администрации Томской области, участие томских предпринимателей организовано Торгово-промышленной палатой в рамках мероприятий региональной программы развития предпринимательства.

Фестиваль Tech Open Air Berlin ежегодно собирает влиятельных докладчиков, предпринимателей, художников, ученых, основателей стартапов, инвесторов из 55 стран мира. Среди партнёров ТОА-2019 — Google, Samsung, Daimler, T-Systems, Uber, Accenture, KPMG, Bayer, SAP, Waves и другие компании.