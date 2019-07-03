2019-07-03T05:09:21+03:00
Экономика

Томичи представили разработки на инновационном фестивале в Европе

В Берлин отправились куклы-роботы и гаджеты для тайм-менеджмента
Татьяна Щукина
Поделиться:
В мероприятии участвуют ведущие представители инновационного бизнеса из 55 стран мира. Фото: media.daimler.comВ мероприятии участвуют ведущие представители инновационного бизнеса из 55 стран мира. Фото: media.daimler.com
Изменить размер текста:

Делегация Томской области впервые приняла участие в ведущем европейском технологическом фестивале Tech Open Air Berlin, который проходит в Германии с 2 по 5 июля. В мероприятии свои разработки представили такие инновационные компании, как «СМАРТ Солюшнс», «Монета» (DI Group), «Софт-Кристалл», «Шоурум» (ТМ «Аниматроник») и «Сервисные Силовые Системы».

«Участников томской делегации ждут несколько десятков индивидуальных встреч и переговоров на площадках форума, презентация в представительстве Торгово-промышленной палаты России в Германии, мероприятия с ведущими европейскими экспертами в сфере инноваций и технологического предпринимательства», - рассказали о программе события в администрации региона.

Касательно представленных разработок известно, что компания «СМАРТ Солюшнс» привезла на фестиваль прибор для коррекции осанки, «Софт-Кристалл» — разработки в области интернета вещей и технического зрения, «Монета» — гаджет для учета собственного времени, «Шоурум» — кукол-роботов для инженерных театров, «Сервисные Силовые Системы» — IT-разработки.

Как пояснила пресс-служба администрации Томской области, участие томских предпринимателей организовано Торгово-промышленной палатой в рамках мероприятий региональной программы развития предпринимательства.

Фестиваль Tech Open Air Berlin ежегодно собирает влиятельных докладчиков, предпринимателей, художников, ученых, основателей стартапов, инвесторов из 55 стран мира. Среди партнёров ТОА-2019 — Google, Samsung, Daimler, T-Systems, Uber, Accenture, KPMG, Bayer, SAP, Waves и другие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ситуация с рейсами в Чехию: что делать пассажирам
Чешские власти запретили полеты российским авиакомпаниям. Потом разрешили. Но только до 7 июля. И несколько самолетов так и не успели улететь в Прагу во вторник, 2 июля. Разбираемся, что делать пассажирам в непонятной ситуации
Промсвязьбанк: Мы стали абсолютным лидером по выдаче военной ипотеки в стране
На военно-техническом форуме «Армия-2019» руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев рассказал военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу, как финансово-кредитная организация работает с военнослужащими
Новости 24
В томском подразделении Росгвардии начался новый период обучения военнослужащих
Томичей приглашают на праздник активного долголетия
Томичам из Кировского района не включат ГВС из-за продления ремонта
Молодой томичке грозит 20 лет колонии за сбыт солей и спайсов
Томские врачи предупреждают о приближении сезона энтеровирусной инфекции
Старый Томск ожил в картинах Федоровых
Открыт счет в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Тысяча томских студентов проведет лето в трудовых лагерях
В Томске выступят ведущие коллективы народного творчества Сибири
Шесть юных томичей, победивших рак, отправятся в Москву на спортивный турнир
«САХ» и «АБВ Логистик» поделили томский рынок ТКО
Лось пытался проникнуть в томскую школу в Зеленых Горках
В польском суде рассмотрят дело фигуранта «Зимней вишни», уроженца Томска Вишневского
Женщина пыталась переплыть реку в Томской области, но чуть не утонула
Подросток из Томской области получил срок за угон автомобилей
Две томички выиграли чемпионат России по академической гребле
Томич чуть не лишился «Крузака» из-за долгов
В Томске работает пункт сбора помощи пострадавшим жителям Иркутской области
Россельхознадзор рекомендовал томичам пока не покупать арбузы
«Сорнет» вывозит свои контейнеры из томских дворов
Власти Томска и области планируют закупить 3000 новых контейнеров
Два лекарственных препарата томских разработчиков будет выпускать российская компания
Жители соседних домов подали в суд на «Томское пиво»
Более 20 тысяч томичей отпраздновали День молодежи в центре города
В Томской области назначен новый начальник департамента науки и высшего образования
Чтобы не лишиться имущества, томич заплатит 400 тысяч рублей
Томич получил срок за продажу средства для похудения