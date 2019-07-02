Мусорные бунты в Томске

С 1 июля в Томске приступил к работе новый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов: конкурс выиграло муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Другим организациям, которые работали на этом рынке ранее, теперь заниматься деятельностью в сфере обращения отходов запрещено.

Работу регоператор начал, похоже, в экстренном порядке. В итоге в первый день июля в ряде томских дворов баки оказались переполненными либо перевернутыми, а где-то жильцы и вовсе столкнулись с их отсутствием. Компания «Сорнет», которая обслуживала часть городской территории, сначала перевернула свои контейнеры, а затем начала их вывозить, чтобы жители не выбрасывали туда бытовые отходы.

В понедельник с утра редакция «КП» буквально по часам отслеживала ситуацию с мусором на помойках в студенческом городке на площади Южной. Уже к 11:00 они были захламлены и переполнены. В 15:00 «Сорнет» вывез свои контейнеры. Новых контейнеров от «Спецавтохозяйства» так и не появилось – ни к вечеру, ни сутки спустя. Народ попросту выбрасывает мусор на место, где стояли баки.

Директор «Сорнета» Иван Булатов накануне отказался комментировать ситуацию, лишь сказав, что компания найдет для контейнеров другое «место жительства». В Томске их порядка 1 200 штук. Ранее мэрия собиралась заключить с бывшими операторами договоры аренды контейнеров, так как у САХа вряд ли хватит собственных. Но обозначенная цена оказалась, по словам Булатова, «просто смешной».

Впрочем, деньги на закупку мусорных баков вроде бы имеются. Из бюджетов Томска и области было выделено на эти расходы по 15,8 млн рублей, планировалось приобрести около трех тысяч новых евроконтейнеров. В настоящее время идет конкурс на их поставку.

Все идет по плану

Пресс-служба мэрии уверяет горожан, что ситуация под контролем и волноваться не стоит. Мол, будут у вас новые контейнеры, не переживайте… Во вторник, по словам заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, который курирует реализацию реформы по обращению с ТКО на территории Томска, основная часть контейнерных площадок в городе находится в удовлетворительном состоянии. Стихийные свалки образовались лишь там, где «Сорнет», несмотря на достигнутые договоренности (!), вывез баки преждевременно, тем самым нарушив правила благоустройства.

– Всю ночь «Спецавтохозяйство» заменяло контейнеры. В течение двух дней регоператор начнет работать в полном объеме, – заявил Черноус. Но довольны ли результатом томичи?

– Чтобы не быть голословной, я сфотографировала, как выглядит мусорная площадка «Спецавтохозяйства» рядом с моим домом (Киевская, 28). САХ не обслуживает непосредственно мой дом, его обслуживает другая компания, точнее, обслуживала! Как наша мусорная площадка обычно выглядела, показать, по известным причинам, не могу. Так вот, я очень не хочу, чтобы у меня во дворе была такая помойка! – написала Ирина Вершинина на «Фейсбуке».

Вот так выглядят баки «Спецавтохозяйства».Фото: из открытых источников

А это евроконтейнеры «Сорнета»Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Как утверждали городские власти, по состоянию на 6:00 вторника, 2 июля, в основной части областного центра (не в отдаленных районах) собранный мусор был вывезен на полигон, а силами управляющих компаний наведен порядок на контейнерных площадках, но… На фото, сделанном на улице Ф. Лыткина, 12, в 11:15, вы все видете сами.

В принципе, без контейнеров даже больше места для мусора.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Тех, кто недоволен мусорной реформой или хочет задать вопрос, мэрия отсылает на «горячую линию» по телефону 26-55-80. Туда томичи могут сообщить о несвоевременном вывозе мусора, скоплении его на площадках, отсутствии контейнеров и т. п.