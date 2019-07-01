Первичная помощь стала еще доступнее для томичей

Общероссийский проект по страховым представителям в системе обязательного медицинского страхования был запущен по всей стране около трех лет назад. Основная цель — это внедрение эффективного механизма обеспечения прав застрахованных граждан на получение бесплатной, качественной и безопасной медицинской помощи по программе ОМС. Страховые представители, или поверенные, - это сотрудники страховых медицинских организаций, прошедшие специальное обучение, в обязанности которых как раз и входят функции по сопровождению пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, курирование хода лечения, информирования об участии в диспансеризации.

Также страховые представители следят за сроками и доступностью оказания первичной медико-санитарной помощи в лечебных учреждениях. Очень часто бывает, когда наш застрахованный не может получить медицинскую услугу вовремя, хотя Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2019 год, четко прописаны максимальные сроки ожидания плановой медицинской помощи!

- Так, при оказании первичной медико-санитарной помощи проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований осуществляется в срок не более 14 календарных дней со дня назначения.

- Оказание первичной медико-санитарной помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми осуществляется не позднее 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

- При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме проведение консультаций врачей-специалистов осуществляется в срок не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

- Проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи осуществляется в срок не более 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения.

- Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме осуществляется в срок не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).

- Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме осуществляется не позднее 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

- Также помните, что одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется спальное место и питание при совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний!

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля в медицинской организации по месту прикрепления данная медицинская помощь оказывается в других медицинских организациях по направлению лечащего врача.

При несоблюдении сроков оказания медицинской помощи или отказе в выдаче направления можно обратиться к страховым представителям своей страховой медицинской организации по телефону, через Интернет или во время дежурств страховых представителей в медицинских организациях.

Благодаря таким обращениям многие организационные вопросы решаются на уровне обращения по телефону «горячей линии» - доступность такой помощи для населения растет!

Начальник Управления защиты прав застрахованных Е. И. Чаткина.