Стоимость проезда в Томске возрастет до 25 рублей

С 1 июля стоимость поездки в общественном транспорте вечером составит 25 рублей. Это касается проезда в трамвае, троллейбусе и маршрутном автобусе.

«Вечернее время» начинается с 21:00 часа. То есть, если вы сели в автобус после 21:00 по местному времени, то платите 25 рублей за проезд. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд в вечернее время поездка будет стоить 18 рублей. Для всех остальных категорий пассажиров - тариф «вечерний».

В это же время владельцы маршрутных автобусов должны принять меры по внедрению в транспорте системы безналичного расчета и вообще обустроить их в соответствии с новыми правилами мэрии, в том числе, установить контрольно-кассовые аппараты для безналичного расчета.