В томской исправительной колонии произошел пожар

Сегодня, 27 июня, ранним утром на территории одной из колоний для заключенных случился пожар.

Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 05:01 по местному времени.

- Огонь вспыхнул на территории лечебного исправительного учреждения №1 УФСИН России по Томской области, что находится на улице Клюева, - уточнил Евгений Пинчуков, сотрудник пресс-службы регионального МЧС.

Горела крыша двухэтажного кирпичного здания - туберкулезной больницы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

На тушение был направлен отряд спасателей в составе 52 человек и 18 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 06.30 утра. Причина инцидента сейчас устанавливается.

Очевидцы в соцсетях высказали свои предположения насчет пожара и заключенных, которые, как предполагают томичи могли получить ожоги и отравления угарным газом. Однако в МЧС отметили, что пострадавших нет.

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