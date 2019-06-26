В Томске создается свой «Сириус»

Фразу «Все дети талантливы» хорошо знают и часто повторяют взрослые. Но как разглядеть в каждом ребенке талант, способности, что сделать, чтобы его одаренность не прошла вместе с детскими годами?

Сейчас во всех странах мира идет поиск талантов, это стало направлением государственной политики. И потому в поле зрения попадают даже младшие школьники, одаренные способностью хорошо учиться в школе, юные спортсмены и музыканты, художники и шахматисты. И объясняется такое пристальное и заботливое внимание к молодым дарованиям тем, что жизнь современного мира стала необыкновенно динамичной, она требует новых подходов и решений, принимать которые и будут нынешние таланты - будущие интеллектуалы и ученые, политики и деятели искусства и культуры, капитаны бизнеса. На поиск и развитие детских талантов направлен федеральный проект «Успех каждого ребенка» О том, как он реализуется в Томской области, рассказывает Елена Вторина, заместитель начальника областного департамента общего образования:

- Этот проект является, по сути, «преемником» приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Его целью является обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала. Это даст возможность довести к 2024 году до 80 процентов охват детей в возрасте от 5 до 18 лет современными программами дополнительного образования, отвечающими их интересам, интересам родителей, общества в целом.

В Томской области продолжается работа по созданию условий для развития технического творчества детей, их изобретательских и конструкторских способностей, интереса к естественнонаучным исследованиям. И эти условия должны быть равными как для городских школ, так и школ, расположенных в сельской местности, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» планируется создание мобильных детских технопарков «Кванториум», разработка и реализация онлайн модульных курсов. В рамках еще одного регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется также создание центров цифрового образования «IT-cube».

Важной для региона является системная работа по выявлению, поддержке талантливых детей в области физики, математики, химии, биологии, информатики, а как результат - успех на Всероссийской олимпиаде школьников. Особый акцент будет сделан на это направление в рамках деятельности создаваемого регионального центра выявления и поддержки одаренных детей.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» Томская область активно участвует в федеральном проекте «Билет в будущее» и онлайн-уроках «Проектория».

Каждому региону - по своему «Сириусу»

Вот уже несколько лет в Сочи на базе ряда олимпийских объектов работает уникальный образовательный центр «Сириус». Его главная цель - развитие новых форм включения одаренных детей в интеллектуально-познавательную, художественную, физкультурно-спортивную и общественно полезную деятельность. Создана система «социальных лифтов» для талантливых юных россиян. На смены «Сириуса» научно-образовательной, художественной, спортивной направленности приезжают талантливые дети со всей России, в том числе из Томской области. Здесь же повышают квалификацию и педагоги, работающие с талантливыми детьми. Особо отметим, что проезд и пребывание на смене «Сириуса» для детей - бесплатные. Вот, к примеру, приятные новости: два наших школьника из Северского и Томского физико-технических лицеев, пройдя строгий отбор, поедут в Сочи на смену юных физиков. В главной, итоговой, июльской проектной смене «Большие вызовы» примут участие сразу 10 юных томичей, отобранных на смену по итогам Всероссийского конкурса научно-технологических проектов.

Одного центра «Сириус» на нашу огромную страну мало, и потому во всех регионах к 2024 появятся свои образовательные центры, работающие с одаренными детьми.

- Создается такой центр и в нашем регионе - это Томский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, - рассказывает Надежда Лыжина, директор Регионального центра развития образования. - Образовательная деятельность Томского центра строится по трем направлениям - это наука (математика, физика, биология, химия, информатика, общественные науки, проектная деятельность); искусство (ИЗО, скульптура, медиа, вокал, хореография, школа актерского мастерства). И, конечно же, cпорт - шахматы, футбол, лыжные и водные виды спорта, легкая атлетика, спортивная гимнастика, борьба самбо.

В штатном режиме центр начнет свою работу с 2020 года, но уже в этом году мы проводим 8 смен-интенсивов по разным направлениям, в которых примут участие 600 школьников и 160 педагогов области. Основной кампус центра разместится на базе центра делового сотрудничества и отдыха «Томь», который находится в 20 км от города, в Калтайском заказнике, - это лучшее инфраструктурное решение.

Интенсив для юных интеллектуалов

В начале июня состоялась смена-интенсив для юных шахматистов. В «Томь» приехали мальчики и девочки разных возрастов, всего 51 человек. Это и чемпионы области, призеры областных и всероссийских соревнований, имеющих разряды по шахматам, и те, кто делает первые шаги.

- Шахматы сегодня - один из самых востребованных видов спорта. Вопроса, как привлечь детей в шахматы, не стоит, а вопрос в том, где найти методики, которые помогли бы нашим томским детям конкурировать с ровесниками сначала на уровне России, а затем и Европы, - говорит тренер Томской областной шахматной федерации Наталья Бурлакова, работавшая со школьниками на июньском шахматном интенсиве. Отметим, тренер - мама талантливой юной шахматистки, недавно успешно выступившей на всероссийских соревнованиях.

Участники смены были разделены на 4 группы. В первую вошли 13 человек - разрядники, чемпионы области, участники российских соревнований, с ними занимался Михаил Израилевич Шерешевский - международный мастер, руководитель программ по направлению «шахматы» образовательного центра «Сириус», автор книги «Моя методика. От разрядника до гроссмейстера».

- В шахматах очень важны встречи с такими людьми, которые сами достигли высот в этой увлекательной игре, - говорит Наталья Бурлакова. - И Михаил Израилевич - один из таких легендарных людей: он не только сам международный мастер, но и среди его воспитанников несколько гроссмейстеров, чемпионов Советского Союза, Европы и мира среди юниоров. Занятия были интенсивными: утром 3 часа теория, затем игровая практика, вечером - индивидуальные консультации. Так что наши ребята очень многое почерпнули от Михаила Израилевича во время смены.

И с остальными тремя группами работали сильные шахматисты, томичи. Так, Егор Пахомов - мастер международного класса, огромное уважение ребят он снискал после того, как провел сеанс одновременной игры на 30 досках! Занимался с детьми и Геннадий Иванович Мильто - замечательный тренер из Дома детского творчества «Планета». У него своя методика: набирает начинающих ребятишек и доводит их до уровня призеров чемпионата области, он - один из сильнейших тренеров в Томске. Все тренеры слушали лекции Михаила Израилевича, консультировались у него. 12 педагогов из районов области повысили квалификацию во время смены-интенсива.

- Мы в сочинском «Сириусе» заинтересованы в сотрудничестве с регионами и до конца года сделаем подробные инструкции по работе на местах, - пояснил Михаил Израилевич Шерешевский. - В шахматах есть преимущество, в отличие от других видов спорта: консультации можно давать по скайпу, хотя живое общение, конечно же, лучше. Центральное отделение «Сириуса» выпустит рекомендации, появится возможность проводить мини- вебинары с сильнейшими детьми.

Во время круглого стола все юные шахматисты могли задать М.И. Шерешевскому вопросы. Так, мастер посоветовал ребятам уделять шахматам несколько часов каждый день, но не запускать учебу. Он отметил, что шахматисту нужна хорошая физическая подготовка, поэтому пробежки, футбол, лыжи, настольный теннис (кому что нравится) должны быть в распорядке дня.

Шахматная смена проведена силами департамента общего образования, Регионального центра развития образования и региональной шахматной федерации.

В этом году для юных талантов пройдут смены по направлениям: IT и инженерия, «Большие вызовы», интенсивы по подготовке к высокорейтинговым мероприятиям (олимпиады, конкурсы, соревнования), медицина, литературное творчество и медиаобразование.