2019-06-20T07:14:41+03:00
Недвижимость

Добились своего: томским пайщикам на Нефтяной разрешили достроить дом

Люди вынуждены были поставить палатки, чтобы привлечь к себе внимание
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: 2ГИСфото: 2ГИСФото: из открытых источников
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Администрация города Томска выдала собственникам квартир долгостроя на улице Нефтяной, 3 разрешение на дальнейшее строительство дома. Вчера, 19 июня, в два часа дня председатель ЖСК «Нефтяная, 3» Анастасия Сударчикова получила документы на руки. До этого стройка на объекте была «заморожена». Причиной стал наложенный мэрией публичный сервитут на часть территории, принадлежащий жилищно-строительному кооперативу.

Напомним, что 18 июня пайщикам дома пришлось пойти на крайние меры, чтобы добиться ответа власти. Они разбили перед долгостроем палаточный лагерь. В среду в лагерь приехали специалисты областной и городской администраций и замгубернатора Евгений Паршуто.

По словам Паршуто, данный вопрос можно было решить оперативно без судов и «забастовок». В итоге, принято положительное решение, долгострой на Нефтяной, 3, по плану, должен быть сдан до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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