2019-06-14T06:57:43+03:00
Общество

Томичи получили награды ко Дню России

О том, кому что вручили, интересовалась "Комсомолка"
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Награжденные выражали искреннюю радость и благодарность за признаниеНагражденные выражали искреннюю радость и благодарность за признаниеФото: из открытых источников
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Один из главных праздников нашего государства и народа, День России, прошел 12 июня. Накануне губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в театре юного зрителя торжественный прием, на котором вручил жителям региона государственные награды. Открывая мероприятие, губернатор подчеркнул значимость вклада сибиряков в развитие нашей страны:

- Почти 30 лет отделяют нас от Съезда народных депутатов РСФСР, который положил начало новейшей истории России, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая прием. - Съезд принял декларацию о суверенитете. Начались реформы в политике, экономике, социальной сфере. За считанные годы наша страна прошла путь, на который другие государства потратили десятилетия. Этот путь не был безоблачной прогулкой. Реформы затронули судьбы десятков миллионов людей, изменили уклад всей нашей жизни. Смена конституционного строя, экономической модели и не могли быть легкими. Но, пройдя через все испытания, нашей стране удалось выстоять и сохранить себя, построив на обломках СССР новое сильное, независимое государство.

Я абсолютно уверен, что в те непростые годы мы выстояли и сохранились исключительно благодаря нашему русскому характеру, благодаря труду и вере наших людей, благодаря нашей любви к своей Родине, - подчеркнул томский губернатор.

Глава региона отметил, что в благополучие нашей державы вносили и вносят колоссальный вклад сибиряки, жители Томской области.

- Ведь успех страны складывается из успехов ее граждан - на производстве, в социальной сфере, в науке, творчестве, спорте. У каждого из вас, тех, кому мы сегодня вручим государственные награды, есть дело, которому вы служите и отдаете себя без остатка, - добавил губернатор, поблагодарив участников встречи за труд на благо Томской области и страны.

Первым, кому Сергей Жвачкин вручил награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, - стал митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Такую же медаль получил Олег Петров - генеральный директор Томской распределительной компании.

Медалью «За спасение погибавших» был награжден Сергей Первушкин - водитель автомобиля пожарной части села Чилино Кожевниковского района. В прошлом году пожарный, увидев черный дым, не дожидаясь приезда дежурной смены, спас из горящего дома мать и двух детей.

Также среди награжденных оказались заслуженный врач, заслуженные работник транспорта, физической культуры. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено Александру Шелупанову - ректору Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

- Безусловно, эта награда очень значима для меня, ведь такое происходит далеко не с каждым. Любому человеку важно и ценно, чтобы его уважали, замечали успехи и заслуженно отмечали. Вдвойне приятно получать ее в такой праздник - День России. Именно мы строим сейчас ее будущее и меняем жизнь к лучшему, - поделился впечатлениями Александр Шелупанов.

Кроме того, 13 человек удостоились наград Томской области. Медаль «За достижения» получила Ирина Фокина, руководитель отдела культуры Администрации Парабельского района.

- Это очень высокая оценка моего скромного труда. Приятно, что дело, которым занимаешься от души, находит такой отклик. В этом году нашему району вручали премию Гран-при по итогам областного губернаторского фестиваля народного творчества, это была большая радость. О медали из рук губернатора я и не думала. Это, конечно, стимул к тому, чтобы стараться еще больше, - призналась Ирина Фокина.

Как подчеркнул глава региона, несмотря на разные сферы деятельности, всех награжденных объединяет одно - любовь к своему делу и любовь к своей большой и малой Родине.

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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