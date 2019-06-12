В Томске изменится схема движения трамваев

С 15 июня до 30 июля в Томске будут ремонтировать трамвайные пути по ул. Советской на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова. О том, как изменится схема движения электротранспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время ремонта приостановят работу трамваи маршрутов №№ 1, 2 и 2а. Как отметили сотрудники «Трамвайно-троллейбусного управления», в межпиковое время интервалы движения будут увеличиться не более чем в два раза. Высвободившиеся единицы будут направлены для работы на других маршрутах.

Транспортное обслуживание ул. Б. Подгорной и ул. Р. Люксембург будет обеспечиваться за счет продления маршрута трамвая № 3 от пл. Батенькова до Черемошников по схеме: «Восточная - ул. Лебедева - ул. Советская - пл. Батенькова - ул. Р.Люксембург - ул. Б.Подгорная – Черемошники» с интервалом 5-6 мин. в часы пик в рабочие дни и 7-8 в выходные.

Вместо кольцевого маршрута № 2/2А будет запущен маршрут № 5 по схеме: «пл. Южная - ул. Елизаровых - пр. Кирова - пр. Комсомольский - ул. Лебедева - ул. Советская - пл. Батенькова»: с интервалом 13-14 мин. в часы пик в рабочие и выходные дни. Маршрут № 4 сохранит действующую схему: «Восточная - ул. Лебедева - пр. Комсомольский - пр. Кирова - ул. Елизаровых - пл. Южная», но интервал движения уменьшиться с 11 до 7 мин. в рабочие и с 14 до 8 мин. в выходные.

Отметим, что на Советской обновят основание и переложат рельсы. В ходе работ специалисты заполнят межрельсовое пространство щебнем, заменят 3538 шпал и отремонтируют 2106 м одиночного пути.