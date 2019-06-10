Хозяина томского салона красоты оштрафуют за увольнение беременной

20-летняя жительница Томска добилась восстановления на работе, откуда была уволена в связи со своей беременностью. Свои права девушка отстояла, обратившись в прокуратуру, а затем и в суд.

Томичка с мая 2018 по февраль 2019 года трудилась в одном из салонов красоты мастером по эпиляции. О работе девушка с хозяином заведения договорилась в устной форме, поскольку при известии, что она беременна, предприниматель отказался официально оформлять с сотрудницей трудовые отношения.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с молодой женщиной не заключался трудовой договор, приказ о приеме на работу не издавался, не было и записи в трудовую книжку. При этом мастер подчинялась установленному в салоне графику, принимала клиентов, используя оборудование салона, и ежемесячно получала заработную плату.

Оправдываясь в суде за свое отношение к молодой матери, хозяин салона утверждал, что она отрабатывала у него задолженность по оплате обучения на курсах шугаринга. Суд здраво оценил факты, противоречащие его утверждениям, и восстановил женщину в прежней должности и взыскал с предпринимателя 26 тысяч рублей зарплаты за вынужденные прогулы и еще 30 тысяч - в качестве компенсации морального вреда.