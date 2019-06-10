2019-06-09T17:29:58+03:00
Есть работа!

Хозяина томского салона красоты оштрафуют за увольнение беременной

Молодая женщина честно исполняла свои обязанности без оформления трудовых отношений
Татьяна Щукина
Поделиться:
Девушка почти год работала мастером по эпиляции. Фото: bigmir.netДевушка почти год работала мастером по эпиляции. Фото: bigmir.net
Изменить размер текста:

20-летняя жительница Томска добилась восстановления на работе, откуда была уволена в связи со своей беременностью. Свои права девушка отстояла, обратившись в прокуратуру, а затем и в суд.

Томичка с мая 2018 по февраль 2019 года трудилась в одном из салонов красоты мастером по эпиляции. О работе девушка с хозяином заведения договорилась в устной форме, поскольку при известии, что она беременна, предприниматель отказался официально оформлять с сотрудницей трудовые отношения.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с молодой женщиной не заключался трудовой договор, приказ о приеме на работу не издавался, не было и записи в трудовую книжку. При этом мастер подчинялась установленному в салоне графику, принимала клиентов, используя оборудование салона, и ежемесячно получала заработную плату.

Оправдываясь в суде за свое отношение к молодой матери, хозяин салона утверждал, что она отрабатывала у него задолженность по оплате обучения на курсах шугаринга. Суд здраво оценил факты, противоречащие его утверждениям, и восстановил женщину в прежней должности и взыскал с предпринимателя 26 тысяч рублей зарплаты за вынужденные прогулы и еще 30 тысяч - в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
На какую помощь могут рассчитывать работники, пострадавшие от профзаболеваний
Ежегодно в нашей стране по официальной статистике около 7 тысяч человек теряют здоровье из-за профессиональных заболеваний. При этом на практике, по оценкам экспертов, количество пострадавших значительно выше
Новости 24
Томские ученые подтвердили изменение климата в Арктике
В Северске водитель сбил 9-летнюю девочку, катающуюся на велосипеде
По просьбам томичей начнется ремонт на Спичфабрике
Сегодня в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове
Полиция задержала томича, который в открытую брал продукты в магазинах
Сырость развели: +19 и дожди будут в Томске в понедельник
В Томской области прошел уникальный фестиваль «Золотая береста»
Томич украл гараж и сдал его на металлолом
Фонтан молодости в сквере ССО возобновил работу в Томске
Поддельные 5-тысячные купюры разошлись по Томской области
В Томске маршрутка сбила пенсионера на «зебре»
Томский фест «Чеховские пятницы» поменял формат
В Томской области на острове убили лося
В Томске готовятся к созданию научно-образовательного центра мирового уровня
В Томске построят студенческий кампус на 20 тысяч мест
В Томской области запускается большой проект по созданию технологий поиска запасов углеводородов
Чтобы не подвести под суд супругу, томич 3 дня умирал от раны живота
Томичка украла 380 тысяч у знакомой с помощью «мобильного банка»
Губернатор Сергей Жвачкин возглавил томскую делегацию на ПМЭФ
Папа у Васи: долги томича-алиментщика выплатил его отец
18-летний студент разбился насмерть, упав с крыши высотки в Томске
В Томске закрывается крупная сеть супермаркетов
«Зеленый щит» появится на томском «Буревестнике»
В Томске откроется новый театр
Начальника станции Томск-I задержали при получении взятки
Более 200 мастеров подали заявки на томский Праздник топора
Жара, грозы и град: в Томске объявлено оперативное предупреждение
6 июня томичи отметят День рождения Пушкина
Стало известно имя лучшего таксиста в Томске