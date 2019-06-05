За цифрами - благополучие людей

Вопросы «социалки» решаются

Глава региона начал выступление с итогов в социальной сфере, подчеркнув, что большинство населения судит о деятельности власти, оценивая ситуацию в здравоохранении и образовании.

В 2018 году в Томской области продолжилось строительство ПЭТ-центра, открылось отделение гемодиализа в городе Асино. Отремонтированы больница скорой медицинской помощи в Томске и фтизиоцентр в Тимирязевском, фактически отстроена заново Кожевниковская райбольница. В Бакчарском, Зырянском и Чаинском районах построены ФАПы, в мегарайоне Южные Ворота открыта общеврачебная практика. Автопарк городских и районных больниц пополнили 10 новых машин скорой помощи.

- Мы переломили ситуацию, когда сфера здравоохранения в восприятии людей была одной из самых проблемных. Потому что выстроили систему оказания быстрой и качественной помощи в самых топовых медицинских сферах - кардиологии, онкологии и педиатрии, причем от районного до областного звена, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Однако значительная доля опрошенных все еще негативно оценивает ситуацию в здравоохранении. Все меньше жалоб на качество медуслуг, но неизменно количество жалоб на возможность быстро попасть на прием к узким специалистам. Для решения этой проблемы не нужны миллиарды, и я уверен, что команда областного здравоохранения его найдет.

По словам губернатора, системно решается проблема обеспеченности учреждениями соцсферы новых микрорайонов в Томске и Томском районе. В прошлом году были построены детские сады в Южных Воротах и в микрорайоне Радонежский; в Томске, на ул. Береговой и ул. Никитина, распахнули двери новые огромные современные школы. Кроме того, отремонтированы школы в Первомайском, Тегульдетском, Колпашевском, Кожевниковском и Чаинском районах.

Ликвидировав очереди в детсадах, областная власть сделала акцент на создании новых мест в яслях: в 2018-м создано 732 новых дошкольных места, из них 404 - именно ясельные. «И, конечно, событием года в сфере дополнительного образования и спорта стала новая школа танцев «ЮДИ» на Каштаке», - напомнил С. Жвачкин.

- Мы возродили престиж рабочих профессий. Поступить в профессиональные образовательные организации теперь могут только отличники и хорошисты, - продолжил губернатор. - В томских техникумах и колледжах резко вырос конкурс: в 2018-м на 5 300 мест в учреждениях профобразования было подано 13 тысяч заявлений. Главный секрет прост: мы возродили в регионе промышленное производство, восстановили спрос на высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места. И одновременно сформировали качественное предложение на образовательном рынке.

Развитию профобразования способствует движение «Молодые профессионалы». По стандартам WorldSkills обучается уже 10 тысяч молодых людей (половина студентов техникумов и колледжей), недаром в национальном чемпионате рабочих профессий команда Томской области завоевала пять медалей.

Жители говорят «спасибо»

В минувшем году регионе было сдано 437 тыс. кв. метров жилья (на 8,5 % меньше, чем в 2017-м). Переходя к работе строительного комплекса, губернатор отметил:

- Причин спада несколько: рост стоимости первичного жилья на 10 %, проблемы с выделением земельных участков в Томске, переход с долевого на проектное финансирование в жилищном строительстве. Но немаловажная причина и в том, что наши строители перестали гнаться за количеством и наконец занялись качеством. И теперь вместе с властью создают комфортную среду - с дорогами, детсадами, школами, медучреждениями. Так уже происходит в Южных Воротах и Радонежском, так развивается Северный Парк.

Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе появилось 123 новых объекта благоустройства. По итогам года в рейтинге Минстроя Томская область стала седьмой в стране. А проект благоустройства Кедрового - одного из самых маленьких городов России - победил в федеральном конкурсе и получил грант в 40 млн рублей.

Рекордная сумма в 2018 году направлена на строительство и ремонт дорог - три миллиарда рублей из областного бюджета и почти миллиард из федерального. «Мы продолжили огромную программу по ремонту местных дорог. За нее говорят «спасибо» жители сел, которые десятилетиями не видели асфальтоукладчика, - сказал Сергей Жвачкин. - Уже четыре года по полмиллиарда рублей выделяется дополнительно на ремонт городских и сельских дорог, и 2018-й не стал исключением. По этой программе отремонтировано почти 100 километров дорог во всех муниципальных образованиях».

В числе значимых дорожных проектов - строительство транспортной развязки в районе Коларовского тракта с проколом под железнодорожным переездом. Проект прошел успешную защиту в Минтрансе, и Томская область третий год получает на него федеральные средства (в 2018 году сумма составила 300 млн рублей).

Растет прибыль и зарплата

За последние пять лет средний уровень зарплаты в Томской области вырос на 27 % и в 2018 году превысил 41 тыс. рублей.

- Конечно, темпы роста мало кого устраивают. У нас все еще есть бедные люди, - признал глава региона, продолжая отчет перед депутатами. - Но нельзя не замечать, что ситуация меняется к лучшему. Вспомните, как унизительно мало еще недавно зарабатывали учителя на селе, а сегодня им в районах завидуют многие предприниматели. Благодаря указам президента ситуацию с зарплатами бюджетников удалось переломить. Но сейчас мы идем дальше и решаем проблему доходов работников внебюджетных отраслей.

Для региональной власти одним из инструментов для решения этой задачи стало стимулирование развития промышленного производства, малого и среднего бизнеса. «Мы работаем с крупными российскими компаниями, улучшаем условия для открытия и ведения бизнеса. Продолжаем работу в правительстве России, в министерствах и ведомствах, привлекая средства федерального бюджета, государственные инвестиции. Как результат доходы областной казны в прошлом году превысили 74 млрд рублей (это на 14 % больше, чем в 2017-м). Бюджет растет благодаря прибыли крупнейших налогоплательщиков и росту налога на доходы физических лиц, что позволяет решать многие задачи качества жизни людей», - подчеркнул губернатор.

Очевидно, что сегодня наибольшее влияние на экономику оказывает промышленность. При этом с каждым годом растет роль обрабатывающих производств: этот сектор в Томской области растет уже десять лет подряд и за последнюю пятилетку вырос более чем на треть. Быстрее сектора обрабатывающих производств растет металлообработка, ЛПК и производство электрического оборудования.

Благодаря системной лоббистской работе власти уже 30 томских предприятий участвуют в программах импортозамещения крупнейших российских компаний. В их числе ТЭМЗ, «Манотомь», «Микран», НИИ ПП и другие. В 2018 году продажи высокотехнологичной продукции пяти отечественным холдингам выросли на треть и превысили 12,5 млрд рублей. Сергей Жвачкин отметил: «Для нас эти огромные цифры прежде всего означают новые цеха, новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет, рост прибыли предприятий и, конечно, рост зарплат. То, ради чего мы с вами в первую очередь и трудимся».

Потребительская инфляция в регионе составила 4,5 %, что соответствует среднему российскому показателю. По стоимости минимального набора продуктов питания Томская область уже три года на четвертом месте в Сибири. В частности, у нас самые дешевые в СФО молочные продукты. По мнению губернатора, таков зримый результат верно выбранного курса развития АПК и поддержки сельского хозяйства.

Два миллиарда рублей достигли госинвестиции в томский агропром, из них две трети - средства областного бюджета. Даже в минувшем неблагоприятном году наши аграрии получили впечатляющий результат урожайности зерновых - 21,6 центнера с гектара. Объем выпуска сельхозпродукции достиг почти 30 млрд рублей, при этом животноводство показало наибольший прирост. Томская область вошла в пятерку российских регионов по росту производства свинины и вышла в лидеры в Сибири по молочной продуктивности.

Отмечены на мировом уровне

Томские национальные исследовательские университеты, продолжая участвовать в федеральном проекте по повышению конкурентоспособности образования «5-100», улучшают позиции в мировых рейтингах. Международное рейтинговое агентство QS по итогам 2018 года отнесло ТГУ на 277-ю строку, а ТПУ - на 373-ю. «Но для нас важно, что успехи томских вузов видят не только эксперты, но прежде всего студенты, абитуриенты, заказчики исследовательских работ со стороны бизнеса», - сказал С. Жвачкин.

Сегодня в наших университетах учатся студенты из 78 регионов России и 79 стран мира. Благодаря совместной работе власти и университетского сообщества Томск улучшил позиции в рейтинге лучших для студентов городов мира. Глава региона заявил: «Если в 2017 году, впервые попав в этот рейтинг, он занял 91-ю строчку, то по итогам 2018-го - уже 74-ю. И никуда из сотни лучших мы уходить не собираемся».

В 2018 году томские университеты и академические институты выполнили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы более чем на 8 млрд рублей. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте составляет почти 2,5 % (по этому показателю наш регион первый в Сибири и шестой в России).

Губернатор напомнил, что в прошлом году президент Владимир Путин присвоил Томской области статус пилотного региона по реализации Стратегии научно-технологического развития России. В этой связи поставлена задача выстраивать новые форматы работы с крупным бизнесом в области исследований и разработок. Так, в регионе открыта «Школа ключевых исследователей», создан кроссиндустриальный центр совместных технологических разработок.

- Мы провели в новом ключе U-NOVUS: теперь это форум новых решений, который проходит в формате не дискуссий, а проектных сессий, воркшопов. Его участники решают реальные технологические задачи, и это наше ноу-хау. Мы показываем стране, как должны развиваться наука и инновации: в интеграции с бизнесом и реальным сектором экономики, - подытожил Сергей Жвачкин.

Завершая отчет, губернатор рассказал парламентариям о главных целях реализации в регионе национальных проектов, инициированных президентом РФ. И в заключение заметил: «Благодаря слаженной работе исполнительной и законодательной ветвей власти, но главное, благодаря каждодневному труду сотен тысяч жителей Томской области у нас многое получается».

Врезка

«Хочу, чтобы социально-экономические показатели развития вы оценивали не с точки зрения миллиардов, кубометров и километров, а прежде всего с точки зрения пользы, которую получил миллион жителей Томской области. Потому что главный показатель работы власти - не динамика макроэкономики, не величина ВРП, а благополучие людей, их достаток, безопасность, занятость и, в конце концов, настроение».