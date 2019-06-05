Чехов, «Антоновки» и «Эхо многократное» в пьесе Виктора Нилова

В минувшую пятницу в одном из просторных залов Томской областной универсальной научной библиотеки имени Пушкина состоялось очень любопытное мероприятие, в чем-то уникальное. Его можно сравнить с радиоспектаклем, какие были популярны когда-то. Читка пьесы автора, известного в нашем городе многим, - журналиста, краеведа и просто очень интересного человека, Виктора Нилова, прошла при большом скоплении поклонников его творчества из числа томской интеллигенции. Зрители и исполнители больших и маленьких ролей в его трагифарсе «Одинокому везде пустыня, или Неуловимый Чехов и Чайки» сидели за одним большим столом и участвовали в этом замечательном действе, используя все свои артистические способности, азарт и вдохновение. Среди них не было профессиональных актеров, но каждый мог в этот день почувствовать себя лицедеем, перевоплощаясь в своего персонажа. Ведь в пьесе участвуют не только «действующие лица», но и видения, воображения и воспоминания писателя Чехова, в реальности имевшие к нему самое разное отношение. Его друзья и коллеги, жена и любовницы, а также поклонницы - «Антоновки», критик, Корифей и даже коридорный в гостинице, все они имели что сказать относительно творчества и личности Чехова, а заодно и выразить личное отношение к нему. Не имея никаких выразительных средств, кроме собственного голоса, лишенные костюмов и декораций, самодеятельные актеры должны были постараться! И все у них вышло - это получилась не просто читка, а живой, интересный спектакль.

Знакомые люди в этот вечер предстали перед нами в новом виде, их творческие дарования раскрылись в новом ракурсе. А поскольку при каждой читке подбираются новые исполнители, каждый раз этот импровизированный «спектакль» получается неповторимым, уникальным. Например, когда роль от автора читал в одной из предыдущих читок известный томский диктор Алексей Потолов, это был чуть иной спектакль, чем в этот вечер, когда от автора выступал сам автор - Виктор Захарович.

Роль Антона Павловича, человека и писателя, блистательно и с чувством исполнял поэт Александр Панов, а был еще и такой персонаж, как памятник Антону Павловичу на набережной Томи в нашем городе. А чего стоит многоголосый хор «Антоновок», верных поклонниц писателя! В роли дам, симпатизировавших писателю, в этот вечер выступили известная журналистка, театральный критик Татьяна Ермолицкая, которой досталась роль актрисы Людмилы Озеровой, поэтесса Елена Клименко, исполнившая роль жены писателя Ольги Книппер-Чеховой, писательница Валентина Чубковец, она же - Александра Никитина, актриса Мариинки и Александринки… И к другим легендарным личностям ушедшей когда-то эпохи, вплоть до Владимира Ленина, позволила нам приблизиться ироничная пьеса Виктора Нилова. Мы увидели своих друзей в образах современников Чехова и получили возможность еще раз задуматься о его творчестве. Услышав пьесу о нем, обратиться снова к его бессмертному творчеству… В этом сезоне читка, состоявшаяся в пятницу, была заключительной. А как только наступит осень, она еще не раз соберет людей - креативных, творческих и ценящих юмор и эксперименты.