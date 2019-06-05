2019-06-05T05:31:30+03:00
Лето в городе

В связи с Днем города в центре Томска изменят схему движения

Томичей просят заблаговременно выбирать другие маршруты
Татьяна Щукина
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Юбилейный день начнется с театрализованного представления и закончится большим концертом. Фото: admin.tomsk.ruЮбилейный день начнется с театрализованного представления и закончится большим концертом. Фото: admin.tomsk.ru
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Празднование Дня города пройдет в Томске 7 июня. Торжества начнутся театрализованным представлением на Воскресенской горе. В связи с этим мэрия предупредила томичей о временном изменении схемы движения транспорта.

«С 11.00 до 14.00 будет перекрыт участок улицы Бакунина от ул.Обруб до ул.Бакунина, 7. Горожан просят заранее продумывать маршрут», - проинформировала пресс-служба горадминистрации.

Напомним, что Томску в этом году исполняется 415 лет. В пятницу главные мероприятия пройдут также на площади Новособорной. Перед томичами и гостями города выступит джазовый оркестр «ТГУ-62» и другие коллективы.

«В пятницу, 7 июня в 16.30, на площади Новособорной начнется праздничный концерт «Город над Томью». Свой подарок всем томичам подарит «РетроFM» - выступление на центральной сцене томской кавер-группы «ДНК». Главным хедлайнером концерта, по традиции, станет знаковый для города муниципальный эстрадно-джазовый оркестр «ТГУ-62»», - сообщили в мэрии.

Уточняется, что с 18.40 до 20.00 горожане смогут услышать популярные песни, которые вместе с джаз-оркестром «ТГУ – 62» представят образцовый вокальный ансамбль «Камертон», вокальный ансамбль детской школы искусств №3, известные вокалисты Павел Евграфов и Нина Кукарцева, лауреат международных конкурсов Закир Валиев и народная артистка России Людмила Травкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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