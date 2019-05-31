Мемориал в Лагерном саду Томска обновят к 75-летию Победы

Мэрия Томска имеет большие планы по благоустройству территории одного из наиболее популярны мест отдыха горожан и гостей города – Лагерного сада. В частности, к маю 2020 году будет произведен ремонт Мемориала боевой и трудовой славы. Работы на кургане в настоящее время уже идут, в частности, рабочие разобрали старые плиты и лестницу к Вечному огню.

«Специалисты компании «Интерстрой» проводят завершающий этап подготовительных работ на подходах к монументу. Они демонтировали гранитные плиты, ступени и бордюры на двух площадках кургана. Эти работы будут выполнены за счет внебюджетных средств и станут подарком городу от бизнеса к 75-летию Победы», - пояснили в комитете по информационной политике администрации Томска.

Представители «Интерстроя» заверяют, что завершат ремонт уже до конца июля. Принципиальных изменений во внешнем виде кургана не предполагается, все старые конструкции будут изготовлены заново.

К 75-летнему юбилею Победы мэрия Томска разработала проект благоустройства всей мемориальной зоны Лагерного сада. На верхней террасе предусмотрено обновление декоративной тротуарной плитки на железобетонном основании, укладка крупноразмерной плитки с гранитными вкраплениями, обустройство гранитных бордюров по периметру центральной аллеи и, возможно, облицовка гранитом несущих конструкций стел.

Обновление площади мемориального комплекса будет выполнено за счет бюджетов разного уровня и социальных партнеров. Так, завод ТЭМЗ уже безвозмездно сделал новое оборудование Вечного огня: газовую горелку и решетку в форме пятиконечной звезды. Решетка сделана из нержавеющей стали, что обеспечит ее долговечность.