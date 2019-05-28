Цель - «клонировать» таланты

По устоявшейся традиции в мае состоялось подведение итогов года в Губернаторском Светленском лицее. Открывая заседание попечительского совета учебного заведения, его председатель - губернатор Сергей Жвачкин, заметил, что образовательные практики, разработанные директором лицея Александром Сайбединовым, нуждаются в дальнейшем распространении.

- Конечно, главный показатель качества образования - результаты ЕГЭ, будут известны нам впереди. Но уже сейчас заметно, что модель эмоционального образования, созданная Александром Геннадьевичем в стенах лицея, себя полностью оправдывает. Более того - есть основание считать, что эмоциональное образование - это та база, на которой должны появиться ростки будущего. Без всестороннего развития творческих способностей детей невозможно воспитать и технически грамотных специалистов. Практика показала, что увлечение живописью может помочь школьникам и в математике, в точных науках, робототехнике. Ведь лицей стал первой томской школой, где была введена в учебный процесс образовательная робототехника. Наша задача - расширять творческую среду, а затем дети должны сами выбрать свой путь.

Об итогах работы лицея за минувший год рассказал его директор, народный учитель России Александр Сайбединов. За отчетный период лицеисты отметились победами во многих фестивалях, выставках, всероссийских и международных олимпиадах.

- При поддержке членов попечительского совета и областного Департамента общего образования мы смогли за пять лет реализовать массу интересных проектов, осуществив большой рывок в продвижении полезных практик, - отметил Александр Сайбединов.

Ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский рассказал об итогах десятилетнего сотрудничества вуза с лицеем.

- Мы долгое время искали способ масштабирования модели эмоционального образования. Сегодня новые технологии позволяют добиться этого: мы открываем в Институте инноваций ТГУ лабораторию теории и практики эмоционального образования. Отработка эффективности учебных процессов будет вестись и в Институте искусства и культуры ТГУ, где мы вводим современный модуль для подготовки школьных педагогов.

Директор Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета Виталий Елагин высказал идею открытия аналогичного заведения в соседнем регионе, и даже обратился с просьбой к Сергею Жвачкину помочь протолкнуть этот проект при встрече с главой Новосибирской области.

- Идеологией, которая заложена в концепции Светленского лицея, действительно интересуется профессиональное научное сообщество страны, и сегодня стоит задача брэндирования уникальной технологии, чтобы закрепить за ней приоритет Томска, - заметила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Для реализации этих планов Сергей Жвачкин поручил департаменту общего образования проецировать опыт лицея на другие школы региона, а Томскому государственному педагогическому университету заняться подготовкой преподавателей по уникальной лицеистской технологии для работы с творческими детьми.

В качестве подарка лицею к его 25-летию, губернатор принял решение начать в 2020 году строительство нового здания для учебного заведения в микрорайоне Северный Парк, что позволит в три раза увеличить количество учащихся.

- Надо дать возможность учиться в этом уникальном учебном заведении как можно большему количеству детей, обязательно предусмотрев интернатное отделение, - подытожил заседание попечительского совета глава региона.