ДЮЦ «Звездочка» празднует 55-летний юбилей!

Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска - это содружество детей и взрослых, это связь поколений и богатая на события история. Руководит центром почетный работник общего образования Матова Ольга Александровна. Она - вдохновитель и создатель многих творческих проектов. Каждая ее идея поддерживается и воплощается педагогами.

Центру исполняется 55 лет!

10 лет - детскому игровому агентству «Апельсин» (руководители: Лузановская Анна Васильевна, Петренко Вера Алексеевна). Каждый год это творческое объединение радует веселыми театрализованными игровыми шоу-программами.

10-летний юбилей у дружной команды единомышленников театра танца «Колибри» (руководители: Лисс Светлана Борисовна, Терман Александр Витальевич).

25-летний юбилей в апреле отпраздновала студия акробатической гимнастики «Контраст», руководит студией со дня основания Куксина Елена Геннадьевна.

Такие радостные и волнующие совпадения придают всему коллективу центра еще больший потенциал творчества.

Первые мероприятия прошли в структурном подразделении «Гармония» (ул. Косарева, 9): «Мой первый концерт», гала-концерт конкурса «Волшебные нотки», городская творческая встреча юных теоретиков.

31 марта прошла III открытая региональная выставка-конкурс технического творчества и конструирования дошкольников и младших школьников «Технопарк для малышей».

26 апреля состоялся настоящий праздник для родителей и театра танца «Колибри» и цирковой студии «Сюрприз». Руководители подготовили 26 номеров, в которых приняли участие более 200 детей.

9 мая на центральной площадке сквера Студенческих отрядов ДЮЦ «Звездочка» провели праздник «Не гаснет в сердце та весна», посвященный празднованию Дня Победы.

Череду праздничных мероприятий продолжает фестиваль творчества «Следуй за ЗВЕЗДОЙ!» в структурном подразделении «Республика бодрых» (ул. О. Кошевого, 68/1), который проходит с 14 апреля по 21 июня. В рамках фестиваля запланирован ряд мероприятий: мастер-классы по изготовлению объемных картин, изделий в технике оригами, «пуантель» концертная программа вокального объединения «Мелорей», выставка работ по компьютерной графике «Мы - новое поколение!», выставка презентаций «Мир творчества и фантазии», «Танцевальный марафон», итоговые показы детского театрального объединения «Розовый слон» и студии театральных миниатюр «Соцветие».

Под эгидой празднования 55-летнего юбилея были запланированы и проведены региональные образовательные семинары совместно с ТОИПКРО и ТГПУ: «Инклюзивный потенциал дополнительного образования», «Современные и эффективные подходы и достижения образовательного результата в объединениях художественной направленности», «Специфика организации образовательной деятельности физкультурно-спортивной направленности в ДЮЦ «Звездочка», «Инновационный менеджмент в образовательной организации», «Новое направление проектной деятельности в техническом творчестве» совместно с выездной школой инженерных проектов ФИТ НГУ г. Новосибирска.

А что еще впереди? Целый календарь событий!

Впереди в юбилейный год еще немало увлекательных, интерактивных, праздничных событий.

24 мая завершается прием конкурсных материалов на конкурс эссе для учащихся «Я - лауреат «Звездочки».

27 мая в 17.00 в Хрустальном зале Томского музыкального колледжа им. Э. Денисова состоится отчетный выпускной концерт структурного подразделения «Гармония».

В июне для детей и подростков из летних оздоровительных лагерей, образованных при ОУ г. Томска, мы проводим городской конкурс «Мы - команда!». А для детей, родителей и педагогов центра мы проведем фестиваль-конкурс короткого кино «Мини-фильмы о «Звездочке».

В сентябре, когда все школы города распахнут свои двери, ДЮЦ «Звездочка» будет ждать детей и взрослых на неделе открытых дверей (со 2 по 7 сентября) во всех пяти структурных подразделениях. Для наших школ-партнеров мы подготовили насыщенное интерактивное мероприятие под названием «День «Звездочки» для детей любого возраста. Мы всегда открыты для нового сотрудничества!

В октябре состоится «Посвящение в юные музыканты». В этот юбилейный год обряд посвящения пройдут все учащиеся ДЮЦ «Звездочка», кто решил обучаться музыкальным дисциплинам в центре.

Ключевое событие - отчетный юбилейный концерт ДЮЦ «Звездочка», который состоится в Томском областном драматическом театре 29 октября в 18.00 часов.

55 лет - для истории всего лишь миг, а для наших детей, выпускников, педагогов, родителей - это целая жизнь в стране детства, наполненная творческими открытиями, незабываемыми воспоминаниями о ярких буднях, праздниках, моментах, которые делают жизнь детей счастливой и интересной.