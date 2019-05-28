«Точки роста» в сельских школах

С сентября 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в сельской местности и малых городах Томской области начнут работу Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», нацеленные на повышение качества подготовки школьников. Проект рассчитан на 3 года, и наш регион выбран Министерством просвещения РФ в качестве одного из пилотных для его реализации. Уже в текущем году на Томской земле появятся 29 центров, а их работой планируется охватить более 12,5 тысячи детей.

Образование на новом уровне

Процесс по созданию сети «Точек роста» продолжится до 2021 года, Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появятся во всех муниципалитетах Томской области, а их общее количество достигнет 60.

- Несомненно, это будет способствовать уменьшению разрыва между городскими и сельскими школами, расширит возможности для предоставления качественного современного образования для наших школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки, - считает заместитель начальника областного департамента общего образования Елена Вторина.

На базе центров планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия.

Работа «Точек роста» будет выстроена следующим образом: в первую половину дня на их базе предполагаются уроки по трем обозначенным предметам, а после ребят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые игры, тренинги. Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра позволит детям и подросткам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях.

По словам Елены Вториной, центры призваны обеспечить 100%-ный охват учащихся региона новыми методами обучения и воспитания по обозначенным предметным областям, не менее 70% школьников смогут заниматься дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

Елена Вениаминовна подчеркивает:

- На всем периоде реализации проекта мы будем внедрять новые проектные подходы в управлении образовательной системой и деятельностью, что является неотъемлемой частью достижения глобальной цели - вхождение Российской Федерации к 2024 году в ТОП-10 стран мира по качеству общего образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Подготовка к большому старту

Для координирования реализации проекта «Современная школа» при Минпросвещения РФ создан ведомственный проектный офис, имеющий представительство и в Томской области. Как отмечает замруководителя РВПО Юлия Чащина, в 2019 году на открытие Центров цифрового и гуманитарного профилей томичам выделено около 45 млн рублей из федерального бюджета, еще 1,4 миллиона рублей на условиях софинансирования предоставит область. Основная часть финансирования будет направлена по обновление материально-технической базы учреждений.

- В текущем году «Точки роста» появятся в 17 муниципальных образованиях, то есть во всех, кроме городов Томск, Кедровый и Стрежевой, - их образовательные учреждения войдут в проект чуть позже, - рассказывает Юлия Алексеевна. - Сейчас в регионе активно ведется подготовительная работа: заключены соглашения со всеми муниципалитетами, где будут созданы центры, организовано обучение педагогов, составлен перечень оборудования, планируемого к закупке. На уровне Федерации утвержден брендбук: графическое и цветовое оформление и наполнение «Точек роста» будет выполнено в едином формате на всей территории России.

Об оборудовании, которое поступит в образовательные учреждения в рамках проекта, стоит сказать особо, поскольку каждая единица призвана работать во исполнение главной задачи - современного образования школьников. К примеру, по предметной области «Информатика» школы получат новейшие компьютеры и интерактивные комплексы. Навыки оказания первой медпомощи будут отрабатываться в зоне «Основы безопасности жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-манекенов. Благодаря получению 3D-принтеров, квадрокоптеров и прочего оснащения обновится содержание предметной области «Технология» с формированием таких новых компетенций, как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.

В то же время приобретение новейшего оборудования для школ - не самоцель. Оно должно использоваться, и эту деятельность должны реализовать подготовленные специалисты. Сейчас все педагоги, которые будут заняты в работе центров (а это 240 человек) проходят дистанционное обучение на базе Фонда новых форм развития образования (г. Москва). По признанию заместителя генерального директора организации Антона Тимкина, педагогам необходимо обеспечить 100%-ную «загруженность» нового оборудования ради учебной успешности каждого ребенка, независимо от его места жительства и социального статуса. Далее планируется очный этап обучения части педагогов как в столице России, так и на площадях Томского «Кванториума».

Ситуация на местах - под контролем

Одним из муниципальных образований, где идет подготовка к созданию «Точек роста», является Кривошеинский район. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей здесь будут созданы на базе двух школ: МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф. М. Зинченко» (здесь обучаются 700 детей) и средней образовательной школы с. Володино (180 детей).

- Каждое из образовательных учреждений получит на реализацию проекта по 1,6 млн рублей, - рассказывает начальник районного управления образования Мария Кустова. - Средства на ремонт помещений и приобретение части мебели выделены из местного бюджета. На базе «Точек роста» будут работать от 4 до 6 педагогов. Они сейчас проходят дистанционное повышение квалификации.

Как отмечает Мария Федоровна, она надеется, что в работу «Точек роста» включатся молодые инициативные педагоги, которые поддержат у детей интерес к учебе и научно-техническому творчеству, медиатворчеству, шахматному образованию. Кроме того, по мнению Марии Кустовой, «Точки роста» выведут на новый уровень освоение детьми правил безопасности - информационной, транспортной, экологической. Теперь педагогам не нужно будет объяснять, как нужно делать, «на пальцах» - к их услугам будет современное оборудование и обучающие программы. До 2021 года Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появятся также в селах Пудовка и Красный Яр. Ко всем «Точкам роста» планируется подвоз школьников из других населенных пунктов района, а также привлечение педагогов и учащихся посредством дистанционных форм обучения, высокоскоростное подключение к Интернету - одно из условий реализации проекта «Современная школа».

- Наш центр обеспечит 100%-ный охват учащихся новыми методами обучения и воспитания по предметным областям - «Технология», «Информатика», «ОБЖ» Не менее 70% школьников смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционного обучения и сетевого партнерства, - убеждена директор МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф. М. Зинченко» Татьяна Зуева.

Как отмечают в департаменте общего образования Томской области, на первоначальном этапе реализации проекта по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей должны быть созданы условия для развития проектной, творческой, социальной самореализации детей и педагогов. Для школьников качественное образование - реальная путевка в жизнь, поэтому «Точки роста» - правильное название.