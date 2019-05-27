2019-05-27T05:16:07+03:00
Здоровье

Детей с дефектами лица и конечностей прооперируют в Томске по акции «Улыбнись»

Ребята получат бесплатную помощь лучших врачей России, а также игрушки и вкусняшки от спонсоров
Татьяна Щукина
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Томские микрохирурги входят в число лучших в России. Фото: microsurgeryinstitute.comТомские микрохирурги входят в число лучших в России. Фото: microsurgeryinstitute.com
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С 1 по 5 июня на базе НИИ микрохирургии в Томске вновь пройдет Всероссийская акция помощи детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей «Улыбнись».

«Специалисты Института во главе с профессором Владимиром Байтингером совместно с докторами-волонтерами проведут бесплатные консультации всем обратившимся. Пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции по полису ОМС», - сообщили организаторы акции.

В учреждении пояснили, что на участие в акции в этом году зарегистрировались почти 90 пациентов из разных регионов России. Сейчас в клинике идет подготовка к масштабному мероприятию, в том числе ведется прием благотворительной помощи от спонсоров. Так, детвору для поднятия настроения ждут сладости и игрушки. А один из ребят получит главный сюрприз, поскольку станет тысячным маленьким пациентом, прооперированным по акции «Улыбнись» с начала ее проведения в 2000-м году.

Известно, что в акции «Улыбнись-2019» помимо томских врачей примет участие ведущий специалист по микрохирургии конечностей у детей, руководитель научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта ФМБА России (г.Санкт-Петербург) Игорь Шведовченко, а также действительный член общества эстетических, пластических и реконструктивных хирургов России Андрей Останин (г. Владимир)

ИСТОЧНИК KP.RU

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