Движение на участке ул. Алтайской в Томске перекрыли на два месяца

Мэрия Томска сообщила о длительном ограничении движения транспорта по ул. Алтайская.

«С 9 часов 22 мая до 24 часов 15 июля движение автомобилей будет затруднено по ул. Алтайская от пр. Комсомольский до ул. С. Разина, 27», - уточнила пресс-служба горадминистрации с пояснением, что на указанном участке пути бригады СП «Тепловые сети» организуют работу по капитальному ремонту тепловой сети.

На проблемном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки, горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

«Длительное ограничение движения связано не только с проведением ремонтных работ, но и с необходимостью последующего благоустройства», - сообщили в мэрии.

Отметим, что сейчас в Томске продолжаются работы по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участках улиц Большая Подгорная и Иркутский тракт дорожники уже отфрезеровали около 45 тыс. кв. м асфальтового покрытия.

На Иркутском тракте за сезон планируется выполнить комплексный ремонт дорожного полотна на 4, 6 км, обустроить 200 м гранитного бордюрного камня. На ул. Большая Подгорная отремонтируют почти 4 км дороги и 1, 2 км бортового камня из бетона. Преимущественно работы ведутся в вечернее и ночное время, чтобы не усугублять городские «пробки».

«В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам предстоит отремонтировать более 500 тысяч квадратных метров дорожного полотна. При ремонте должны быть использованы асфальтобетонные смеси со щебнем крупной фракции, чтобы увеличить межремонтный период на магистралях» - рассказал мэр Томска Иван Кляйн.