2019-05-21T16:25:20+03:00
Происшествия

Главный судмедэксперт Томской области осужден за хищение 1,5 млн рублей

Мужчина сам себя трудоустроил на полставки совместителя и 4 года мошенничал с зарплатой
Татьяна Щукина
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Доктор до последнего не признал себя виновнымДоктор до последнего не признал себя виновнымФото: Архив "КП"
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Бывший начальник «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» признан виновным присвоении крупной суммы денег, совершенном с использованием своего служебного положения. Уголовное дело возбудило и расследовало следственное подразделение регионального УФСБ. По версии стороны обвинения, мужчина почти 4 года незаконно получал зарплату за работу, которую фактически не выполнял.

«Установлено, что с июля 2013 по март 2017 года подсудимый трудоустроил себя на должность сотрудника организационно-методического отдела по внутреннему совместительству на 0,5 ставки. Фактически данную работу он не осуществлял. Указанными действиями подсудимого госучреждению причинен ущерб на сумму более 1,5 млн. рублей»,- пояснили в прокуратуре Томской области.

Сам судмедэксперт свою вину не признал, утверждая, что честно выполнял взятые на себя функции совместителя. Тем не менее суд он не убедил и получил 3,5 года «условно» с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года. Незаконно полученные деньги ему предстоит вернуть государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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